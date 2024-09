W ciągu roku dwukrotnie następuje zmiana czasu. Jesienią zegarki cofamy o godzinę, przechodząc z czasu letniego na zimowy. Wiosną natomiast przesuwamy je o godzinę do przodu, przyjmując czas letni. Najbliższa zmiana czasu nastąpi za ponad miesiąc, w październiku 2024.

Kiedy zmiana czasu z letniego na zimowy w 2024 roku?

Zbliża się ostatnia w tym roku zmiana czasu. W ostatnią niedzielę października, tj. 27 października 2024 roku, zacznie obowiązywać czas zimowy. W związku z tym, o godzinie 3:00 nad ranem wskazówki zegarów należy przestawić na godzinę 2:00. Oznacza to, że w nocy z soboty na niedzielę będziemy spać godzinę dłużej.

Czas zimowy potrwa do rozpoczęcia wiosny. Następna zmiana czasu, z zimowego na letni, zaplanowana jest na ostatnią niedzielę marca 2025 roku, czyli na noc z 29 na 30 marca. Tego dnia zegarki przesuniemy o godzinę do przodu, co oznacza skrócenie doby o jedną godzinę. Tym samym, nasz sen także skróci się o jedną godzinę.

Zmiana czasu w urządzeniach elektronicznych

Obecnie konieczność manualnej zmiany czasu dotyczy głównie analogowych zegarów. Większość urządzeń elektronicznych, takich jak telefony czy komputery, dokonuje tej korekty automatycznie, bez konieczności naszej interwencji.

Zmiana czasu 2024 a Parlament Europejski

Pomysł na całkowite zrezygnowanie z przestawiania zegarków w Unii Europejskiej pojawił się już w 2018 roku. Niestety, szereg kryzysów, które dotknęły kontynent w ostatnich latach, spowodował, że te plany zostały odłożone na później. Podobne inicjatywy podejmowano również w Polsce, jednak bezskutecznie. W naszym kraju kwestie związane z obowiązującym czasem reguluje specjalne rozporządzenie, które określa, że zmiana czasu będzie miała miejsce jeszcze przez najbliższe kilka lat, do 2026 roku włącznie. Jest to konkretnie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2002 roku w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026.

Od kiedy obowiązuje zmiana czasu?

Idea zmiany czasu pojawiła się już w XVIII wieku, jednak jej praktyczna realizacja nastąpiła dopiero w 1916 roku na terenie Niemiec. Głównym argumentem za wprowadzeniem tej praktyki było optymalne wykorzystanie naturalnego światła dziennego, co miało przynieść znaczące korzyści ekonomiczne, takie jak redukcja kosztów związanych ze sztucznym oświetleniem.

W Polsce praktyka zmiany czasu została po raz pierwszy zastosowana w 1919 roku. Następnie była stosowana w latach 1946-1949 oraz 1957-1964. Od 1977 roku zmiana czasu jest w naszym kraju przeprowadzana regularnie, co roku. Praktyka zmiany czasu obejmuje blisko 70 państw na świecie. W Europie jedynie kilka krajów, takich jak Islandia, Białoruś i Rosja, nie stosuje tego rozwiązania.