Powódź to poważne zagrożenie, które może dotknąć każdego, kto mieszka w pobliżu rzek, jezior czy terenów nisko położonych. Ochrona domu przed zalaniem wymaga odpowiedniego przygotowania. Niektóre z zabezpieczeń można zastosować jeszcze na etapie budowy domu. To m.in. instalacja systemów przeciwpowodziowych, wzmocnienie konstrukcji czy dbałość o zarządzanie wodą wokół domu. Co jednak zrobić gdy nadchodzi fala powodziowa? Jak się do tego przygotować by ochronić siebie, swoich bliskich i nieruchomość?

Powódź w Polsce. Jak zabezpieczyć się przed powodzią?

Fizyczne zabezpieczenie domu to ważna kwestia jednak kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie, swoim najbliższym i przygotowanie zawczasu planu działania na wypadek powodzi. Każda rodzina powinna mieć awaryjne zestawy z podstawowym wyposażeniem.

Powódź 2024. Jak przygotować się do ewakuacji?

RCB pisze o zabraniu ze sobą podczas ewakuacji apteczki, w której powinny znaleźć się leki indywidualne, paracetamol, ibuprofen, środki przeciw biegunce, nudnościom, wymiotom, elektrolity, termometr, pęseta, opatrunki, gazy i plastry i opaska zaciskowa. Oprócz tego ubranie na zmianę, kurtki przeciwdeszczowej, śpiwór, plastikowe worki na śmieci, ołówek i notesu i gotówka w niewielkich nominałach. Do plecaka należy dołączyć kartę z nazwiskiem i adresem.

Służby proszą o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń. "Wasze życie jest wartością najwyższą. Zapewniamy, że tysiące pracujących na miejscu policjantów, strażaków i żołnierzy dopilnuje Waszego mienia do chwili, gdy bezpiecznie powrócicie do swoich domów" - przekazali policjanci na platformie X.

RCB wskazuje, że w razie informacji o ewakuacji należy bezwzględnie i natychmiastowo stosować się do poleceń służb. "Jeśli jest polecenie opuszczenia dobytku — zrób to, nie pakuj i nie chowaj mienia na wypadek kradzieży. Teren będzie zabezpieczony przez służby. Przed wyjściem z domu odłącz wszystkie instalacje, przypnij dzieciom karteczki z danymi i numerem kontaktowym. Opuszczając dom, miej ze sobą tylko plecak ewakuacyjny" - informuje.

Jak zabezpieczyć dom przed powodzią?

W przypadku powodzi ważne jest także zabezpieczenie domu i mienia. W tym celu należy przede wszystkim odłączyć prąd i gaz (co zabezpieczy dom przed pożarem lub porażeniem prądem w wyniku zalania instalacji), zabezpieczyć drzwi, okna i otwory wentylacyjne za pomocą worków z piaskiem lub specjalnych barier powodziowych, aby powstrzymać wodę przed wejściem do domu.

Warto też przenieść cenne przedmioty na wyższe kondygnacje (np. dokumenty, sprzęt elektroniczny, wartościowe przedmioty). Należy też zamknąć wszystkie otwory (piwniczne, drzwi garażowe, wywietrzniki, które mogą umożliwić napływ wody) oraz upewnić się, że system odprowadzania wody z dachu działa prawidłowo i kieruje wodę z dala od domu.

Przed powodzią można chronić się także dużo wcześniej - jeszcze na etapie budowy domu. Wówczas warto pamiętać o takich rzeczach jak sprawdzenie map zagrożenia powodziowego dostępnych w urzędach lokalnych, budowie domu na podwyższeniu czy zainstalowaniu systemów przeciwpowodziowych takich jak np. zawory zwrotne w rurach kanalizacyjnych czy pompy drenażowe, które pozwalają na odprowadzenie wody gromadzącej się w piwnicy lub na posesji. Obecnie można także zainstalować zasłony powodziowe i zapory wodne, czyli fizyczne bariery, które można zainstalować wokół drzwi, okien lub otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przedostaniu się wody do wnętrza.

Jeżeli dom znajduje się w strefie zalewowej, warto pomyśleć także o zabezpieczeniu kluczowych elementów konstrukcyjnych. Są to m.in. hydroizolacja ścian i fundamentów, drzwi i okna przeciwpowodziowe, ochrona instalacji elektrycznej czy zabezpieczenie piwnicy (lub zrezygnowanie z niej na rzecz strychu).