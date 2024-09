Rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Hubert Różyk, ogłosił, że odchodzi ze stanowiska.

Powódź w Polsce. Jest dymisja

Powodem były kontrowersje wokół zapowiedzi nisko oprocentowanych pożyczek dla regionów dotkniętych powodziami. Minister Paulina Hennig-Kloska była zmuszona do publicznego wyjaśnienia swoich wcześniejszych wypowiedzi.

Kontrowersje ws. pożyczek

Podczas konferencji prasowej w Opolu z 16.09. , minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska przekazała, że ministerstwo chce przeznaczyć 21 mln zł na wsparcie dla regionów dotkniętych powodzią. Środki w formie dotacji będą pochodzić z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Minister dodała, że resort planuje również uzupełnić dotacje kwotą około 100 mln zł w postaci niskooprocentowanych pożyczek, z oprocentowaniem na poziomie 1,5-2 proc. Ta wypowiedź spotkała się z niezadowoleniem.

Sprostowanie resortu

Kolejnego dnia we wtorek resort wyjaśnił, że program dotyczy pożyczek skierowanych do samorządów, a nie bezpośrednio do osób poszkodowanych przez powódź.