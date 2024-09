W pobliżu osiedla Marszowice we Wrocławiu doszło do zalania ogródków działkowych przez wylewającą się z koryta rzekę Bystrzycę. Woda w ogrodach działkowych Włókniarz sięga kilkudziesięciu centymetrów, co stanowi poważne zagrożenie dla infrastruktury. Na miejscu już w nocy ruszyły prace ratownicze – wolontariusze i strażacy umacniali wały przeciwpowodziowe, by chronić osiedle przed napływającą wodą.