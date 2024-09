Podczas spotkania w ramach Sztabu Kryzysowego we Wrocławiu premier Donald Tusk ogłosił istotne wsparcie międzynarodowe w zakresie wojskowym. Jak poinformował, na terenie Żagania już przebywa trzydziestu amerykańskich żołnierzy, którzy współpracują z lokalnym sprzętem. "To coś więcej niż gest, to praktyczna pomoc" – podkreślił Tusk, wyrażając wdzięczność za działania partnerów z USA.