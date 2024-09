Pojawienie się nad Polską wyżu Serkan to dobra wiadomość dla osób zmagających się z powodzią. Przyniesie on wyższą temperaturę i więcej słońca.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Pogoda na czwartek 19 września

Reklama

Choć czwartkowy poranek nie należał do najcieplejszych w ciągu dnia będzie sucho i pogodnie. Zachmurzenie będzie niewielkie i umiarkowane. Tylko na południu i zachodzie może być nieco więcej chmur. Choć możliwe są przelotne opady deszczu – nie będą one duże. W czwartek temperatura może sięgnąć nawet 21 st. Celsjusza na południu kraju i 25 st. Celsjusza na północy. Chłodniej będzie u podnóża gór, gdzie słupki rtęci wskażą ok. 16-19 stopni.

Hydrolog IMGW Michał Sikora cytowany przez portal gazeta.pl podkreślił, że nadchodzące dni, szczególnie na południowym zachodzie, będą słoneczne co z pewnością będzie sprzyjać osuszaniu zalanych terenów. "W najbliższych dniach pogoda również letnia - ciepło, sucho i słonecznie, a to dobre prognozy dla powodzian i dla mieszkańców zagrożonych powodzią" – poinformowało IMGW.

Pogoda na piątek 20 września

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że piątek będzie bezchmurny lub z małym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 24 stopni Celsjusza nad morzem i ok. 18 stopni w rejonach podgórskich.