W swoim oświadczeniu Zarząd wyraża poparcie dla działań, które mają na celu zwiększenie roli transportu kolejowego w Polsce, zwłaszcza jeśli chodzi o przewóz towarów. Inicjatywa opisana w piśmie Stowarzyszenia jest oceniana pozytywnie jako kierunek zgodny z celami spółki.

Pomimo pozytywnej oceny inicjatyw, Zarząd PKP Cargo podkreśla, że nie zgadza się z niektórymi stwierdzeniami zawartymi w piśmie, zwłaszcza w kontekście ich wpływu na sytuację spółki. Obecna sytuacja rynkowa i prawna, w tym przepisy dotyczące zamówień publicznych, a także wewnętrzne uwarunkowania PKP Cargo, zmuszają do trudnych decyzji o restrukturyzacji, w tym przeprowadzeniu zwolnień grupowych. Działania te mają na celu zachowanie 10 tysięcy miejsc pracy i znaczące ograniczenie miesięcznych kosztów operacyjnych, co ma być widoczne od listopada 2024 roku.

Nie ma czasu na opóźnienia

Zarząd podkreśla, że dalsze odwlekanie działań restrukturyzacyjnych mogłoby negatywnie wpłynąć na przyszłość spółki. Mimo słusznych celów wskazanych w piśmie Stowarzyszenia, obecne działania są kluczowe, aby firma mogła przetrwać. Spółka musi szybko i skutecznie zakończyć podjęte procesy restrukturyzacyjne, aby zabezpieczyć swoją przyszłość.

Restrukturyzacja PKP Cargo. Co dalej?

Zarząd PKP Cargo zaznacza, że nawet po zakończeniu procesu restrukturyzacji, spółka będzie miała wystarczający potencjał przewozowy bez konieczności zwiększania zasobów osobowych i taborowych. Chociaż wdrożenie niektórych propozycji Stowarzyszenia mogłoby być korzystne, nie rozwiąże ono wszystkich problemów, z którymi boryka się spółka. Zarząd deklaruje jednocześnie, że w przypadku zwiększenia pracy przewozowej, firma dostosuje swoją działalność, w tym liczbę pracowników, do nowych potrzeb.

Na zakończenie Zarząd PKP CARGO wyraża wiarę w powodzenie restrukturyzacji i przyszły rozwój spółki, odnosząc się do hasła "Make Cargo Great Again". Zarząd deklaruje pełną gotowość do dostosowania działalności w przypadku realizacji inicjatyw, które mogą przyczynić się do wzrostu przewozów kolejowych.

Stowarzyszenie apeluje do Ministra Infrastruktury o rozwiązanie problemów PKP Cargo

Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego skierowało pismo do Ministra Infrastruktury, Dariusza Klimczaka, w którym przedstawia propozycje działań mających na celu poprawę sytuacji w PKP Cargo. W piśmie wskazano na trzy główne problemy:

masowe zwolnienia pracowników w PKP Cargo,

pracowników w PKP Cargo, niewykorzystane wyremontowane wagony stojące na stacjach,

stojące na stacjach, dostarczanie masowych surowców i materiałów na potrzeby kolei za pomocą ciężarówek zamiast pociągów.

Stowarzyszenie proponuje rozwiązania, które, jego zdaniem, pozwolą zmniejszyć skalę zwolnień, zwiększyć przewozy towarowe koleją oraz przynieść dodatkowe dochody dla PKP PLK S.A. z tytułu opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej.