Uczestnicy sondażu SW Research dla Rzeczpospolite zostali zapytani o to, kto byłby najlepszym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Najwięcej badanych - 43,2 proc.- wskazało na Rafała Trzaskowskiego. Na drugim miejscu, z wynikiem 11,7 proc. znalazł się Donald Tusk. Podium zamyka Radosław Sikorski z wynikiem 9.7 proc. Aż 35,4 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "ktoś inny".

Trzaskowski wygrywa wśród kobiet

Jeszcze większym poparciem Rafał Trzaskowski cieszy się wśród kobiet. 44,1 proc. z nich widziałoby w Pałacu Prezydenckim prezydenta Warszawy. Na Trzaskowskiego wskazuje też 47,2 proc. badanych powyżej 50. roku życia i 46,8 proc. osób z wykształceniem wyższym.

Partie koalicji rządzącej nie podjęły jeszcze decyzji dotyczących kandydatów na prezydenta w wyborach w 2025 roku. Czy partie tworzące rząd powinny w nich wystawić wspólnego kandydata? "Zdaniem niemal 50 proc. ankietowanych w badaniu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" tak właśnie powinno się stać" – podaje dziennik. Ze zleconego przez "Rz" sondażu wynika, że jeśli koalicja rządząca zdecyduje się, by wystawić wspólnego kandydata, to zdaniem 55 proc. ankietowanych powinien być to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Na następnych miejscach są: Władysław Kosiniak-Kamysz (12,9 proc.), Donald Tusk (8,3 proc.), Radosław Sikorski (5,9 proc.), Szymon Hołownia (5,3 proc.), Magdalena Biejat (3 proc.), Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (2,6 proc.).