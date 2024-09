"UWAGA! Zakaz korzystania z wód Odry. Dotyczy on: picia wody, wchodzenia do niej, pojenia zwierząt, podlewania roślin i jedzenia ryb" - SMS o takiej treści RCB rozesłało do odbiorców mieszkających na terenie woj. zachodniopomorskiego, w powiatach: myśliborskim, gryfińskim, polickim, goleniowskim oraz na terenie miasta Szczecin.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło w niedzielę mieszkańców województwa zachodniopomorskiego przed korzystaniem z wód Odry. W piątek, w związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, zakaz korzystania z wód rzeki Odry, jeziora Dąbie oraz Zalewu Szczecińskiego, wprowadził na terenie województwa wojewoda zachodniopomorski. Reklama Odra powyżej stanów alarmowych W Zachodniopomorskiem obowiązuje też zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych, lotów bezzałogowych statków powietrznych nad korytem Odry, żeglugi na Odrze oraz amatorskiego połowu ryb w Odrze i jeziorze Portowym. Odra na wodowskazie w Gozdowicach osiągnęła w niedzielę 565 cm, stan alarmowy wynosi tam 500 cm. W Bielinku stan wody wzrósł do 641 cm, przekraczając stan alarmowy o 91 cm - wynika z danych Hydro IMGW. W regionie nie odnotowano poważniejszych zdarzeń związanych z sytuacją hydrologiczną. Powiązane Alert RCB. Ostrzeżenie dla mieszkańców północnych województw

Nowa funkcja w mObywatelu. Jak działa "Alert powodziowy"?

Alert powodziowy teraz przyjdzie na telefon. Jak skorzystać z nowej funkcji w popularnej aplikacji? Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję