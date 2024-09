Podczas nagrywania odcinka reporterskiego programu "Uwaga!", który jest emitowany na antenie TVN, doszło do szokujących wydarzeń. Był to interwencyjny materiał o napaściach naosoby niepełnosprawne na osiedlu w Dzierżoniowie. Zaatakowany został reporter. Doszło do rękoczynów, padły wyzwiska pod adresem dziennikarza. Wszystko zostało zarejestrowane.