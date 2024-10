We wrześniu rząd wprowadził duże zmiany dotyczące świadczenia 800 plus. Prawo do jego otrzymania przysługuje wówczas gdy dziecko spełnia obowiązek szkolny. Z uwagi na wprowadzone zmiany od 1 czerwca 2025 roku ZUS będzie sprawdzał czy dziecko realizuje wymagane obowiązki edukacyjne w postaci rocznego przygotowania przedszkolnego, nauki w szkole podstawowej czy obowiązku szkolnego.

Kara za niespełnienie jednego obowiązku

Jeżeli w ciągu jednego miesiąca dziecko opuści co najmniej 50 proc. zajęć bez usprawiedliwienia dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować o tym rodziców i zażądać poprawy frekwencji. W przypadku gdy sytuacja się powtórzy może zostać wysłane formalne upomnienie, a następnie rodzice mogą otrzymać karę grzywny w wysokości od 5 do nawet 50 tys. zł.

Ponadto, w przypadku rażącego zaniedbania obowiązków rodzicielskich szkoła może przekazać sprawę do sądu rodzinnego, co może skutkować nadzorem kuratora, a nawet - pozbawieniem rodziców władzy rodzicielskiej​.

Kiedy rozpoczną się kontrole 800 plus? Jak będą wyglądały?

Wiele wskazuje na to, że uruchomione zostaną m.in. masowe kontrole zdalne. Świadczeniobiorcy będą musieli wysłać zaświadczenie, że ich dziecko uczęszcza to szkoły. Możliwy jest także drugi scenariusz, w którym kontrole będą wyrywkowe. Dziennik.pl będzie informował o szczegółach kontroli, które ruszą 1 czerwca 2025 roku.