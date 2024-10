Wśród założeń projektu nowelizacji ustawy znalazło się m.in. wprowadzenie jednolitych zasad wydawania orzeczeń lekarskich w ZUS, zmiana zatrudniania i kwalifikacji wymaganych od lekarzy orzeczników, a także zapisy dotyczące zmian w zasiłku chorobowym.

Duże zmiany w kontrolach zwolnień lekarskich

Zmiany dotkną m.in. kontroli zwolnień lekarskich. W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że w celu przeprowadzenia kontroli zwolnień lekarskich niezbędne jest, by płatnik składek oraz ZUS posiadali informację o aktualnym miejscu zamieszkania lub pobytu ubezpieczonego. Jeśli w razie kontroli osoby kontrolujące nie zastaną ubezpieczonego pod wskazanym adresem – wówczas będzie to podstawą do utraty prawa do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia od pracy.

Wyjątek będzie stanowiło udokumentowanie, że nieobecność była spowodowana względami zdrowotnymi lub koniecznością podjęcia czynności tzw. incydentalnych. Wśród nich może być m.in. wizyta u lekarza, korzystanie z rehabilitacji, wyjście na badania, do apteki lub na spacer w ramach rekonwalescencji.

Projekt ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – jakie zmiany zawiera?

Projekt zakłada również wprowadzenie jednolitej regulacji zasad i trybu wydawania orzeczeń z ZUS, co ma spowodować standaryzację postępowania orzeczniczego we wszystkich rodzajach spraw niezależnie od celu, dla którego wydawane jest orzeczenie. Orzeczenia te uprawniają m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, do dodatku pielęgnacyjnego czy renty socjalnej, a także stwierdzają czasową niezdolność do pracy.

Zmiany w zatrudnianiu, wynagradzaniu i kwalifikacji lekarzy orzeczników

Zmiany, które znalazły się w projekcie ustawy dotyczą także zasad zatrudniania, wynagradzania oraz kwalifikacji wymaganych od lekarzy orzekających w ZUS. W tym zakresie miałyby zostać wprowadzone elastyczne formy współpracy stosowane przez podmioty lecznicze.

Lekarz orzecznik mógłby wybrać, czy chce wykonywać pracę na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. Tylko główny lekarz orzecznik, naczelny lekarz ZUS i lekarze inspektorzy nadzoru orzecznictwa lekarskiego będą zatrudniani w oparciu o umowę o pracę.

Orzeczenia będą mogli wydawać fizjoterapeuci i pielęgniarki

Co więcej, projekt ustawy zakłada również możliwość zatrudniania - poza lekarzami specjalistami - również lekarzy nieposiadających tytułu specjalisty. W projekcie znalazły się propozycja, by w sprawach dotyczących rehabilitacji leczniczej orzeczenia mogli wydawać fizjoterapeuci, a w sprawach, w których ustala się niezdolność do samodzielnej egzystencji, pielęgniarki i pielęgniarze. To lekarz orzecznik będzie jednak decydował za każdym razem o tym, czy dana sprawa może zostać rozpatrzona przez tych specjalistów.

Regulacja zakłada też wprowadzenie jednoosobowego orzekania we wszystkich przypadkach – zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji. Obecnie w pierwszej instancji orzeczenie wydawane jest jednoosobowo przez lekarza orzecznika, a w drugiej - przez komisję lekarską w składzie trzyosobowym.

W dokumencie zaproponowano, by nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2025 roku.