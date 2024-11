W ramach programu "Rodzina 800 plus" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Głównym celem tego świadczenia jest wsparcie rodzin wychowujących dzieci. Trzeba jednak spełnić pewien warunek.

Komu zostało odebrane 800 plus?

By otrzymywać świadczenie należy spełnić pewien warunek. Wypłata 800 plus uzależniona jest bowiem od realizacji obowiązku szkolnego. "Wiemy, że wprowadzenie obowiązku szkolnego, połączenie go z 800 plus spowodowało już pierwszą weryfikację pobierania tego zasiłku" - poinformowała wiceminister edukacji Joanna Mucha.

Wyjaśniła, że do polskich szkół dołączyło w ostatnim czasie 33 tys. nowych dzieci ukraińskich. Od początku 2024 roku natomiast liczba dzieci ukraińskich pobierających 800 plus zmniejszyła się o 20 tys.

Obowiązek szkolny a 800 plus

Mieszkające w Polsce dzieci z Ukrainy zostały objęte obowiązkiem edukacji w polskiej szkole. Obejmuje on:

roczne przygotowanie przedszkolne w zerówce,

obowiązek szkolny w szkole podstawowej i

obowiązek nauki w szkołach ponadpodstawowych.

Uczęszczanie do tych placówek jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadczenia 800 plus oraz świadczenia Dobry Start.

Jest tylko jeden wyjątek. W roku szkolnym 2024/2025 uczniowie uczący się w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty nie będą objęci obowiązkiem uczęszczania do polskich szkół i mogą dokończyć edukację w formule online.

Jak dodała Mucha, bardzo trudno podawać liczbę uczniów ukraińskich, bo ona się cały czas zmienia. W 2022 roku maksymalnie było to 200 tys. dzieci ukraińskich w polskim systemie. Liczba ta dotyczy tylko dzieci uchodźcze, a nie o dzieci ukraińskie, które były wcześniej w polskiej szkole. W 2023 roku dzieci uchodźczych było 183 tys., a w 2024 roku - 185 tys.