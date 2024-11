Metro to jeden z najbardziej efektywnych i najszybszych środków transportu. Jego zalety to brak korków, krótkie czasy przejazdu dzięki wysokiej prędkość, duża przepustowość, ekologiczność i uniezależnienie od warunków atmosferycznych. Z perspektywy miasta metro pozwala także zaoszczędzić miejsce. Nie zajmuje bowiem powierzchni, która może być wykorzystana na inne cele, np. drogi czy budynki.

Mieszkańcy wsi z dostępem do… metra

Za jakiś czas dostęp do metra będą mieli mieszkańcy wsi. Chodzi o wieś Mory, która znajduje się pod Warszawą i która zamieszkiwana jest przez zaledwie 131 osób. Wieś znajduje się tuż przy granicy z Warszawą. Wkrótce zyska bardzo łatwy dojazd do centrum stolicy i na drugą stronę Wisły. Wszystko za sprawą jednego z przystanków metra M2, który znajdzie się jedynie 600 metrów od granicy wsi. Mowa o stacji C1 Karolin. To planowana zachodnia stacja końcowa linii metra M2. Poza stacją Karolin powstaną jeszcze dwie: Lazurowa i Chrzanów.

Rozbudowa II linii metra

II linia metra obecnie liczy 21 stacji. Pociąg kursuje od stacji "Bródno" do pętli "Bemowo" i odwrotnie. Do tej linii metra planowana jest jeszcze dobudowa trzech nowych stacji: "Lazurowa", "Chrzanów" i właśnie stacji "Karolin". Budowa linii M2 w Warszawie ma potrwać do roku 2026.

Rozbudowa metra w Warszawie do 2050 roku

Warszawa planuje zbudowanie kolejnych linii metra do 2050 roku. Powstaną nowe linie M3, M4 i M5, dzięki którym większość dzielnic Warszawy zyska bezpośredni dostęp do metra. Łącznie na metro warszawskie mają się składać następujące linie obsługujące poniższe trasy: