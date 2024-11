Kraje Skandynawii intensyfikują swoje działania w kwestii informowania społeczeństwa, co należy zrobić w obliczu kryzysu lub wojny. Władze Szwecji uruchomiły w tym tygodniu wysyłkę broszur do mieszkańców z poradami, jak przygotować się na wypadek wojny lub kryzysu. Poradnik dostępny jest także w wersji cyfrowej, również w języku polskim.

"W porównaniu z wersją wydawnictwa z 2018 r. więcej miejsca poświęciliśmy przygotowaniom na wypadek wojny, m.in. (temu), jak ewakuować się oraz chronić przed atakiem z powietrza" — podkreśliła kierująca projektem Christina Andersson. Jak zaznaczyła, pierwszy raz podkreślono, że należy być przygotowanym na pozostawanie bez pomocy z zewnątrz przez minimum tydzień.

Z kolei rząd Finlandii zaktualizował w ostatnich dniach portal, w którym instruuje swoich mieszkańców, jak postępować w czasie kryzysu. Wśród zaleceń jest m.in. zrobienie domowych zapasów, które pozwolą na przetrwanie 3 dni (takich jak np. woda, podstawowe artykuły spożywcze, a także gotówka, radio na baterie).

Wśród zaleceń jest też m.in. to, by w razie ogłoszenia ewakuacji mieszkańcy przede wszystkim zorganizowali transport i zakwaterowanie we własnym zakresie. Jak napisano w poradniku, można udać się na prowincję, do "domków letniskowych lub do bliskich". Służby państwowe mają zająć się przewozem zbiorowym i zorganizować tymczasowe ośrodki zakwaterowania dla osób najbardziej potrzebujących.

Broszury na wypadek wojny w Polsce?

Zapytany o podobne działania w Polsce szef MSWiA Tomasz Siemoniak odpowiedział, że tego nie wyklucza, ale – jego zdaniem - na razie ważniejsza jest edukacja. Dodał, że chce bardzo mocno zaangażować społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe w działania edukacyjne. "Żeby przejęły na siebie rolę tych, którzy przygotowują ludzi. To są kwestie, począwszy od pierwszej pomocy medycznej, a skończywszy na tym, jak należy się zachować" — podkreślił.

Jak zaznaczył, ministerstwo większy walor widzi w dotarciu do szkół, uczelni i firm, gdzie będą organizowane tego typu szkolenia – zamiast wysyłania broszur, "co do których, nie wiem, czy wszyscy będą chcieli przeczytać”. "Ale nie wykluczam tego" — podkreślił.

W Polsce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa udostępniło kilka miesięcy temu poradnik "Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny", w którym wyjaśniono, jak przygotować się do funkcjonowania/działania w sytuacji kryzysowej. Znajdują się tak również informacje, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.

Z kolei na początku listopada Sejm uchwalił wraz z poprawkami ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej.