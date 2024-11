"Zapobiegawczo ambasada zostanie zamknięta, a jej personelowi zalecono schronienie się" - brzmi treść komunikatu opublikowanego na stronie internetowej ambasady USA oraz w serwisie X. Zaapelowano do obywateli USA przebywających w Ukrainie, aby natychmiast udali się do schronów w razie ogłoszenia alarmu przeciwlotniczego i śledzili lokalne media.

Ostrzeżenie wydano dzień po tym, jak Ukraina i Rosja poinformowały, że Kijów użył amerykańskich rakiet ATACMS do uderzenia w rosyjski skład amunicji w obwodzie briańskim, ok. 130 km od granicy z Ukrainą. Władze USA nie potwierdziły oficjalnie tych doniesień.

Polska ambasada będzie otwarta

"Mimo podwyższonego ryzyka rosyjskich ataków na Kijów, nasi dyplomaci, tak jak poprzednio, pozostają na posterunku" - napisał na portalu X szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Jak dodał, to jeden z "widomych znaków solidarności Polski z walczącą o wolność Ukrainą".

Ambasady Grecji i Hiszpanii w Kijowie poinformowały, że w środę pozostaną zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Ambasada Grecji zaleciła obywatelom tego kraju unikanie niepotrzebnych podróży i pozostawanie w bezpiecznych miejscach. Placówka Hiszpanii pozostanie w środę zamknięta ze względu na "podwyższone ryzyko ataków powietrznych na całe terytorium Ukrainy".

Putin grozi odwetem

We wrześniu Putin ostrzegał Zachód, aby nie pozwalał Ukrainie na użycie rakiet dalekiego zasięgu w ataku na terytorium Rosji. Powiedział, że dla Moskwy będzie to "bezpośredni udział" krajów NATO w wojnie w Ukrainie. Będzie to oznaczać, że kraje NATO, USA i państwa europejskie walczą z Rosją - powiedział Putin.

We wtorek Władimir Putin zatwierdził zmiany w rosyjskiej doktryny nuklearnej, która przewiduje, że podstawą użycia przez Moskwę broni jądrowej byłoby "krytyczne zagrożenie" suwerenności i integralności terytorialnej Białorusi i Rosji lub udostępnienie "terytorium i zasobów" do agresji na Rosję.

Zgodnie z dokumentem agresja wymierzona w Rosję przez państwo należące do sojuszu wojskowego byłaby uważana za agresję ze strony całego sojuszu. Ponadto jakikolwiek atak na terytorium Rosji przeprowadzony przez państwo nienuklearne z udziałem państwa nuklearnego będzie uważany za uderzenie dokonane wspólnie.

