O sprawie napisał portal biznes.interia.pl. By zostać motorniczym w Warszawie należy mieć minimum 21 lat, wykazywać się dobrą kondycją i mieć orzeczenie psychologiczne w postaci zaświadczenia do prowadzenia tramwaju. Konieczne jest też posiadanie prawa jazdy (kategorii innej niż AM i T) i zamieszkanie w Warszawie lub bliskich okolicach. Kryteria dotyczą także wagi i wzrostu kandydata. Powinien ważyć maksymalnie 130 kg i mieć wzrost między 160 cm a 190 cm.

Ile zarabia motorniczy tramwaju w Warszawie?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2024 roku wyniosło 8140,98 zł brutto. Tymczasem w trzecim kwartale 2024 roku wynagrodzenie motorniczego osiągnęło 9692,56 zł brutto, czyli 7398,90 zł netto. Jednak poza wynagrodzeniem podstawowym motorniczym przysługują także takie świadczenia jak: dofinansowanie do urlopu, prywatna opieka zdrowotna, premie i nagrody za pracę w nocy, w święta i za nadgodziny. Nierzadko otrzymują też premie motywacyjne.

Problem nie tylko w Warszawie

Nie tylko Warszawa zmaga się z brakiem chętnych do pracy w komunikacji miejskiej. Podobnie jest np. w Trójmieście. We wrześniu tego roku nie wyjechało z gdyńskiej zajezdni 34 z zaplanowanych łącznie 294 autobusów i trolejbusów. W kolejnych dniach nie udało się zrealizować aż 50 kursów! Problem dotyka również takich miast jak Łódź czy Kraków, istnieje też na Śląsku.