W polskich szkołach uczniowie coraz częściej podążają za groźną modą jaką są tzw. snusy. Czym są snusy i dlaczego mogą być groźne dla zdrowia?

Snusy – co to takiego?

Snusy to niewielkie saszetki z nikotyną. Umieszcza się je w jamie ustnej, przy policzku lub pod językiem przez co nikotyna dostaje się przez śluzówki do organizmu. Snusy w przeciwieństwie do papierosów nie wydzielają dymu. Trudno więc je wyczuć. Snusy mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Jak alarmują lekarze, nikotyna w tak skondensowanej formie może mieć poważne skutki dla zdrowia – zwłaszcza dla młodych osób.

Lekarza biją na alarm

Jak mówi w Polsat News lekarz pediatra z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Miłosz Przybyszowski, "nikotyna, poprzez palenie czy uwalnianie w tabletkach lub snusach jest substancją silnie uzależniającą”. Jak dodaje, "dawka toksyczna to kilka miligramów. W snusach nie jest ona do końca kontrolowana". Jak wyjaśnił, "przyjęcie zbyt dużej dawki nikotyny może spowodować gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego, zaburzenia neurologiczne, zawroty głowy, nadmierną potliwość i prowadzić nawet do utraty przytomności".

Lek. med. psychiatra młodzieży i dorosłych Karolina Grządziel z 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie wyjaśniła z kolei na antenie Radia Kraków, że "stężenie rakotwórczej substancji w pojedynczej dawce jest co najmniej pięciokrotnie wyższe niż w standardowym papierosie".

Snusy – łatwo dostępne, trudne do rozpoznania

Snusy nie wydzielają dymu, przez co trudno je wyczuć. Na dodatek są dostępne w poręcznych opakowaniach. Można je też bez problemu zakupić w internecie oraz sklepach stacjonarnych.