Kto dostanie podwyżkę w 2025 roku? Czy mogą liczyć na nią nauczyciele, pracownicy budżetówki i seniorzy? Sprawdź!

Budżet na 2025 rok

Dochody budżetu państwa po poprawkach rządowych mają wynieść 632,85 mld zł, a wydatki – 921,62 mld zł. To oznacza, że dziura w budżecie wyniesie 288,77 mld zł. Mimo dużego wsparcia dla powodzian rząd nie chce rezygnować z podwyżek dla wybranych grup społecznych. Co się zmieni w 2025 roku?

Waloryzacja emerytur w 2025 roku

Rząd przyjął rozporządzenie określające sposób waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku. Podwyżki będą procentowe i wyniosą wartość wskaźnika inflacji oraz 20 proc. realnego wzrostu płac. Z danych zawartych w projekcie budżetu wynika, że waloryzacja może wynieść 5,52 proc. To by oznaczało, że minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1780,96 zł brutto, wyniesie 1879,27 zł brutto.

Renta wdowia

Od 1 stycznia 2025 roku będzie można składać wnioski o rentę wdowią. Pierwsze wypłaty ruszą 1 lipca. Jak wynika z danych ZUS, przeciętnie wdowa lub wdowiec zyska na wdowiej rencie ok. 360 zł miesięcznie brutto.

Wzrost płacy minimalnej

Projekt ustawy budżetowej nie reguluje wprost wysokości płacy minimalnej, ale to rząd ustala jej wysokość. W 2025 roku płaca minimalna ma wzrosnąć od 1 stycznia do 4666 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa do 30,50 zł brutto.

Podwyżki dla nauczycieli

Także płace nauczycieli zostaną podniesione o 5 proc. – podobnie jak całej sfery budżetowej. Nauczyciel początkujący bez stopnia awansu zawodowego obecnie zarabiający 4908 zł brutto, otrzyma ok. 245 zł brutto więcej miesięcznie. Nauczyciel mianowany obecnie zarabiający 5057 zł brutto, na podwyżce zyskałby ok. 253 zł brutto, a nauczyciel dyplomowany - obecnie zarabiający ok. 5915 zł, na podwyżce mógłby zyskać ok. 295 zł brutto.

Podwyżki dla budżetówki

W projekcie budżetu rząd utrzymał podwyżkę dla pracowników sfery budżetowej o inflację, czyli o 5 proc. Trzy największe centralne związkowe, czyli "Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych postulowało 15 proc. wzrost płac dla budżetówki.

Podwyżki dla służb mundurowych

Podwyżki otrzymają także policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, żołnierze, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa i Krajowej Administracji Skarbowej. Również oni, podobnie jak cała sfera budżetowa, od 2025 roku będą zarabiać o 5 proc. więcej.

Podwyżki dla sędziów i prokuratorów

Wynagrodzenie sędziów i prokuratorów, uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia, wzrosło o 14 proc. Na dużą podwyżkę mogą liczyć sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z przepisami, uposażenie sędziego TK wynosi 5-krotność średniej pensji, czyli 38 018 zł brutto miesięcznie. W przyszłym roku będzie to 40 192 zł brutto miesięcznie.