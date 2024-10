Chlorówka – tajemniczy grzyb

Grzyb, o którym mowa, to chlorówka. Charakteryzuje się ona zielono-niebieskim zabarwieniem drewna, co sprawia, że jej obecność często przejawia się przez specyficzne przebarwienia, szczególnie na martwym drewnie dębowym. Zjawisko to nazywane jest "zielonym dębem", gdyż grzybnia chlorówki wyraźnie zmienia kolor drewna.

Częstsze występowanie w tym sezonie

Chociaż chlorówka rzadko objawia swoje owocniki, tej jesieni, jak zauważyli leśnicy, można ją spotkać częściej niż zwykle. Jej owocniki pojawiają się najczęściej na martwym drewnie dębowym, co stwarza dodatkową okazję do jej obserwacji dla miłośników przyrody.

Czy chlorówka jest jadalna?

Chlorówka (Chlorociboria aeruginascens) nie jest uznawana za grzyb jadalny. Choć nie jest trująca, nie ma wartości kulinarnych. Jej główną cechą wyróżniającą jest zdolność do barwienia drewna na zielono-niebieski kolor, co ma zastosowanie raczej w rzemiośle, a nie w kuchni. Drewno zabarwione przez chlorówkę, znane jako "zielony dąb", było wykorzystywane m.in. do tworzenia ozdobnych inkrustacji.