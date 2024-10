Kampinoski Park Narodowy od zawsze był miejscem, gdzie dzika przyroda harmonijnie współistniała z ludzką obecnością.

Kampinoski Park Narodowy informuje o pułapce śmierci

Niestety, droga wojewódzka 579 staje się pułapką śmierci dla mieszkańców parku. "Od początku października, na tym odcinku, życie straciło aż pięć łosi. Tak dramatyczny bilans nigdy wcześniej nie miał miejsca w tak krótkim czasie" - informuje park na Facebooku.

Kolejne tragedie na drogach

Pomimo obowiązującego ograniczenia prędkości, wielu kierowców nadal je ignoruje. Analiza przeprowadzona przez stowarzyszenie ZaPuszczeni ujawnia alarmujące dane: w ciągu zaledwie trzech godzin zarejestrowano 2770 pojazdów, z czego aż 2240 przekroczyło dozwoloną prędkość. To oznacza, że co pięć sekund na trasie dochodziło do wykroczenia.

Porażające konsekwencje

"Wciąż zadajemy sobie pytanie: ile jeszcze zwierząt i ludzi musi zginąć na tej trasie, żeby kierowcy dostosowywali prędkość do istniejących na tym odcinku ograniczeń?" - napisano w błagalnym poście.

Nie umieszczamy odnośnika do postu, ponieważ zdjęcia w nim umieszczone są bardzo graficzne i u wrażliwszych czytelników mogą wywołać dyskomfort.