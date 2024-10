W poprzednim odcinku "Tańca z gwiazdami" pożegnaliśmy aż dwójkę uczestników - Filipa Lato oraz Annę-Marię Sieklucką. 27 października do tanecznej rywalizacji stanęło 6 par. Byli to: Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Maciej Zakościelny i Sara Janicka, Rafał Zawierucha i Daria Syta, Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, Filip Bobek i Hanna Żudziewicz. Kto wypadł najlepiej?

Pierwsza tura tańca

Jako pierwsi na parkiet wyszli Rafał Zawierucha i Daria Syta. Zatańczyli tango do utworu wykonywanego przez Lanberry i Tribbsa. Dostali 29 punktów. Ty jesteś zawsze tu i teraz, przepięknie twoje nóżki pracowały, tak było widać, gdzie pięta, gdzie palce, bardziej do sylwetki - sylwetka zapomniała, że jest, że byłeś w górze - mówiła Iwona Pavlović do aktora.

Sambę do hitu Billie Eilish zatańczyli Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Jurorzy przyznali im 33 punkty. Muzyka was niosła, płynęliście z tym - powiedział Rafał Maserak.

Potem była romantyczna rumba w wykonaniu Filipa Bobka i Hanny Żudziewicz. Jurorzy ocenili ich taniec na 34 punkty. To było tak nastrojowe, romantyczne, i ta piosenka tak pasowała. Daliście mi się uwieść! - zachwycała się Ewa Kasprzyk.

Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz płynęli po parkiecie w walcu wiedeńskim. Jurorzy byli zgodni i dali im aż 40 punktów, czyli po 10 od każdego. Vanesso, Michale, zatańczyliście przepięknie! - powiedział Rafał Maserak.

Po nich na parkiet wyszli Julia Żugaj i Wojciech Kucina. Zatańczyli żywiołową cza-czę, za którą jurorzy przyznali im 38 punktów. Na żywo zaśpiewał im Oscar Cyms. Jesteś w tej edycji absolutnie zjawiskiem! - powiedziałaEwa Kasprzyk.

Pierwszą turę tanecznych zmagań zamknęli Majka Jeżowska z Michałem Danilczukiem. Dostali 32 punkty. Nogi to była zawsze twoja dobra strona, jest i będzie. Pięknie zaczęłaś pracować górą, prowadziłaś pracę z ciała, wygięłaś się bardziej niż kiedykolwiek - powiedział Majce Jeżowskiej Tomasz Wygoda.

Druga tura tanecznych zmagań w 7. odcinku "Tańca z gwiazdami"

Taniec współczesny do piosenki "Ne Rozumiju" Vixena zatańczyli Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Dostali za swój występ aż 40 punktów. Miałam łzy w oczach, bo ja nie wiem co tu się wydarza. Ja wiem, że nie umiesz tańczyć, bo tańczysz krótko, ale jak wychodzisz na parkiet - aż dech mi zaparło - powiedziała Iwona Pavlović.

Rafał Zawierucha i Daria Syta zatańczyli cza czę, za którą jurorzy dali im zaledwie 27 punktów. No nie była to cza cza... Mało rytmicznie stawiałeś nogi, zabrakło cza czy, piękne show, ale technicznie? Dużo wymieniać!

powiedziała Iwona Pavlović.

Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz zaprezentowali skocznego jivie'a do hitu Margaret "Miłego lata", za którego dostali od jurorów w sumie 35 punktów. W jivie wszystkie skoki były doskonałe, ale krok podstawowy był do niczego! - Iwona Pavlović nie była zadowolona.

Filip Bobek i Hanna Żudziewicz zatańczyli quickstep. Parkiet zapłonął, a oni dostali od jurorów 40 punktów.

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk zaprezentowali dynamiczne tango do utworu Dawida Kwiatkowskiego "Beze mnie", które jurorzy ocenili na 34 punkty. Warto dziś docenić - to twój najlepszy występ - powiedział Tomasz Wygoda do piosenkarki.

Jako ostatni w tym odcinku na parkiet "Tańca z gwiazdami" wyszli Julia Żugaj i Wojtek Kucina. Za walca angielskiego dostali od jurorów 40 punktów. Walc angielski jest walcem precyzyjnym i eleganckim. Możesz już na co dzień chodzić walcem! Rewelacja - powiedział Rafał Maserak.

Wyniki po dwóch tańcach

Julia Żugaj i Wojciech Kucina - 38 + 40 = 78

Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz - 40 + 35 = 75

Filip Bobek i Hanna Żudziewicz - 34 + 40 = 74

Maciej Zakościelny i Sara Janicka - 33 + 40 = 73

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk - 32 + 34 = 66

Rafał Zawierucha i Daria Syta - 29 + 27 = 56

Kto pożegnał się z programem?

W "Tańcu z gwiazdami" nie zobaczymy już Rafała Zawieruchy, który tańczył z Darią Sytą.