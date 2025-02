Smog nad Niemcami – kto ponosi odpowiedzialność?

Niemcy borykają się z poważnym problemem zanieczyszczenia powietrza. Jak wynika z raportu Federalnej Agencji Środowiska (UBA), jakość powietrza w wielu regionach kraju jest dramatycznie zła. Jak informuje dziennik "BZ" za znaczną część smogu odpowiadają zanieczyszczenia napływające z Polski. Głównym źródłem mają być elektrownie węglowe oraz systemy grzewcze opalane węglem.

Reklama

Jak duży wpływ ma Polska na smog w Niemczech?

Według ekspertów UBA, niemal połowa pyłów zawieszonych nad Berlinem miała pochodzić z Polski, podczas gdy zanieczyszczenia generowane na terenie Niemiec stanowiły jedynie 12 proc. całkowitej ilości smogu. W innych miastach, takich jak Hamburg, Dreźno czy Hanower, odsetek cząstek PM2.5 pochodzących zza wschodniej granicy wynosił od 25 proc. do 35 proc.

Warunki atmosferyczne a problem smogu

Eksperci podkreślają, że problem nasila się w okresach bezopadowych i w suchych warunkach. Prof. dr Hartmut Herrmann z Instytutu Badań Troposferycznych im. Leibniza wyjaśnia, że cząstki pyłu zawieszonego mogą utrzymywać się w atmosferze przez kilka dni, co sprzyja ich przemieszczaniu na duże odległości. To oznacza, że smog, który powstał w Polsce, może rzeczywiście docierać do Niemiec, zwłaszcza przy sprzyjających warunkach wiatrowych.

Jakie skutki zdrowotne niesie ze sobą smog?

Reklama

Zanieczyszczenie powietrza ma ogromny wpływ na zdrowie ludzi. Niemieckie urzędy ds. ochrony środowiska ostrzegają, że długotrwała ekspozycja na wysokie stężenie pyłów zawieszonych może prowadzić do poważnych chorób, takich jak rak płuc, zawał serca czy udar mózgu. Z tego powodu osobom szczególnie wrażliwym zaleca się unikanie forsownej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu w dniach o wysokim poziomie zanieczyszczeń.

Czy Polska rzeczywiście jest głównym winowajcą?

Choć niemieckie raporty wskazują na duży wpływ polskich źródeł zanieczyszczeń, warto zauważyć, że problem smogu w Niemczech ma także swoje wewnętrzne przyczyny. Przemysł, transport oraz własne elektrownie również generują znaczące ilości zanieczyszczeń. Dodatkowo, polski rząd w ostatnich latach podejmuje działania mające na celu redukcję emisji, takie jak programy wymiany starych pieców czy inwestycje w odnawialne źródła energii.

Jakie kroki należy podjąć, aby poprawić jakość powietrza?

Aby skutecznie ograniczyć poziom smogu, konieczne jest podjęcie skoordynowanych działań zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, które uwzględnią kluczowe źródła zanieczyszczeń oraz możliwe rozwiązania np.: