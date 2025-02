Ukraina kontroluje część terytorium Rosji

Posiadamy dziś własną strefę bezpieczeństwa na terytorium Federacji Rosyjskiej, wzdłuż granicy Ukrainy; utrzymujemy blisko pół tysiąca kilometrów kwadratowych i zmuszamy Rosjan do przerzucania swoich najlepszych oddziałów bojowych z innych kierunków - powiedział.

Reklama

Syrski poinformował, że wizytował pozycje wojsk Ukrainy w obwodzie sumskim, przy granicy z Rosją.

Syrski ujawnia strategię

W zeszłym roku przeciwnik zamierzał przekształcić ten region w strefę sanitarną i planował rozwinąć ofensywę na Charków i Sumy. Działaliśmy więc na wyprzedzenie i przeprowadziliśmy własną operację ofensywną, przenosząc walki na terytorium wroga w obwodzie kurskim. Udaremniliśmy plany wroga – oświadczył.

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził gotowość wymiany terytoriów, polegającą na zwrocie przez Ukrainę części obwodu kurskiego w zamian za ukraińskie terytoria kontrolowane obecnie przez armię rosyjską.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odpowiedział, że Rosja nie będzie rozmawiać o "wymianie swojego terytorium".

Wkroczenie do obwodu kurskiego

Reklama

Wojska ukraińskie, nieoczekiwanie dla Moskwy, wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy.

Rosja, która prowadzi inwazję na Ukrainę od blisko trzech lat, obecnie kontroluje około 20 procent ukraińskiego terytorium, ponad 112 tys. km kwadratowych.