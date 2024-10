Główny podejrzany, obywatel Mołdawii, stosował schemat wyzysku, który polegał na obiecywaniu osobom zza granicy pomocy w znalezieniu pracy oraz transporcie do Polski. Po przyjeździe odbierał im dokumenty, twierdząc, że są one potrzebne do legalizacji ich pobytu. Następnie, pracownicy byli zmuszani do wielodniowej pracy na gospodarstwach rolnych, nie otrzymując za to wynagrodzenia. 47-latek zabierał całość zarobków, tłumacząc to opłatami za noclegi i wyżywienie. Każdy sprzeciw spotykał się z przemocą fizyczną i psychiczną.

Reklama

Ofiary handlu ludźmi

Osoby, które próbowały przeciwstawić się warunkom pracy, były zastraszane i bite. Główny podejrzany wykorzystywał trudną sytuację życiową poszkodowanych, obiecując im lepsze warunki życia i pracy w Polsce, a następnie całkowicie podporządkowywał ich sobie i swojej kontroli. W wyniku działań policji w jednym z domów na terenie powiatu wrzesińskiego znaleziono grupę przetrzymywanych osób. Cztery z nich otrzymały już status ofiar handlu ludźmi i zostały objęte wsparciem przez fundację La Strada.

Reklama

Zatrzymania i zarzuty dla podejrzanych

Policja, przy wsparciu Straży Granicznej i Prokuratury Okręgowej, zatrzymała podejrzanych, w tym obywatela Mołdawii oraz dwie kobiety oskarżone o pomoc w przestępstwie. Główny podejrzany usłyszał zarzut handlu ludźmi, za co grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec trójki podejrzanych areszt tymczasowy na trzy miesiące.

Działania KWP w Poznaniu na rzecz walki z handlem ludźmi

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu prowadzą działania prewencyjne i operacyjne mające na celu zapobieganie przestępstwom, takim jak handel ludźmi, praca przymusowa, wyłudzanie świadczeń socjalnych czy handel narządami. Osoby posiadające informacje na temat takich przestępstw mogą kontaktować się z wydziałem pod numerem telefonu 887 878 900 lub mailowo na adres: zhl.wk@po.policja.gov.pl.