Uczestnicy programu od kilku tygodni wcielali się w popularnych piosenkarzy i piosenkarki, wykonując ich największe przeboje. Wygrane z poszczególnych odcinków za każdym razem zwycięzcy przeznaczali na cele charytatywne.

W 21. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wzięli udział: Patricia Kazadi, Damian Kret, Reni Jusis, Kuba Szyperski, Joanna Osyda, Aleksander Sikora, Barbara Wypych i Bartek Wrona. O wygraną w 10. odcinku walczyli Kuba Szyperski, Barbara Wypych, Aleksander Sikora i Patricia Kazadi.

Muzyczne zmagania, czyli jak wyglądał finał programu "Twoja twarz brzmi znajomo"?

Program rozpoczął kwartet finalistów, którzy zaśpiewali ludową piosenkę pt. "Poszła Karolinka do Gogolina".

Walkę o podium rozpoczął Aleksander Sikora. Zaśpiewał hit Leonarda Cohena "I’m Your Man".

– Dziesięć tygodni czekałam na to, żebyś zaśpiewał tu tę piosenkę. Dziękuję ci bardzo. Od pierwszego momentu, jak cię tutaj usłyszałam, byłam zachwycona twoim głosem, natomiast to, żebyś doszedł do tego miejsca, gdzie jesteś tak świetnym aktorem, wymagało tych dziesięciu tygodni. To jest wielka praca, którą wykonałeś. Mam nadzieję, że pójdziesz w kierunku wokalnym i że ballada będzie tym, czego czasami będę mogła posłuchać – powiedziała wzruszona Małgorzata Walewska.

Kuba Szyperski podjął ryzyko i zaśpiewał trudny wokalnie utwór. Wystąpił jako Margo Smith i "jodłował" kobiecym głosem "He Taugh Me To Yodel". Co na to zaskoczone jury?

- Przyznam się państwu szczerze, że byłem zły na ciebie, jak się dowiedziałem, co wybrałeś. Myśmy byli zaskoczeni, wszystkiego mogliśmy się spodziewać, tylko nie tego, że będziesz jodłował. I po raz pierwszy płakałem ze śmiechu, tak zdrowo – podsumował rozbawiony Piotr Gąsowski.

Maryla Rodowicz i Marek Grechuta to duet, w który wcielili się Reni Jusis i Damian Kret. Zaśpiewali "Gaj". Justyna Steczkowska podziękowała Reni, wręczając jej w nagrodę wielki kielich z odciśniętym śladem szminki, jak w piosence Kory, którą śpiewała. Damian Kret otrzymał od Stefano Terrazzino statuetkę ze skrzydłami na pamiątkę Nirvany i podkreślenie, że sam jest jak anioł.

Patricja Kazadi swój niezaprzeczalny talent wokalny pokazała jako Alicia Keys w piosence "If I Ain’t Got You".

– Już wszyscy wszystko powiedzieli i ja to mówię po każdym odcinku. Piękna, młoda, utalentowana, zgrabna. Jesteś super! – skomentowała krótko i wymownie Małgorzata Walewska.

Ostatnia, czwarta wokalistka, Basia Wypych, była już na scenie ikoną seksu i księciem ciemności, a wygrała odcinek, jako zadziorna Pink. W finale wybrała Lesley Gore, młodą feministkę z lat 60. i zaśpiewała jej wielki przebój "You Don’t Own Me”.

- Basiu, ja powiem ci szczerze, że w pierwszym i drugim odcinku nie pomyślałabym, że dojdziesz do finału, ale jak zaśpiewałaś Marilyn, a potem odpaliłaś Pink, to ja mówię, jak to możliwe, że mogłam się tak pomylić. Naprawdę, bardzo ci gratuluję, bo twoja metamorfoza i takie otworzenie się na siebie samą było spektakularne – pochwaliła na koniec Justyna Steczkowska.

Ostatni występ tego sezonu należał do duetu Joanny Osydy i Bartka Wrony. Para wcieliła się w zespół Roxette. Zaśpiewali "How Do You Do”. Nagrodę dla Asi, przypominającą postać SIA przekazał Piotr Gąsowski, a Bartka uściskała sama szefowa, Małgorzata Walewska, która wręczyła mu… małego Fiata.

Kto wygrał 21. edycję programu "Twoja twarz brzmi znajomo"?

21. edycję programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo zwyciężył Kuba Szyperski. Przypomnijmy, że aktor wygrał dwukrotnie - w trzecim i piątym odcinku. W finale zachwycił jodłując - zrobił to jako pierwszy w historii programu. Wykonanie utworu "He taugh me to yodel" Margo Smith zapewniło mu pierwsze miejsce, za które otrzymał główną nagrodę, złotą maskę i 100 tysięcy złotych. Całą wygraną Kuba Szyperski na rzecz Fundacji Twarze Depresji, która wspiera dzieci i młodzież.

Kto zajął kolejne miejsca?

Drugie miejsce zajęła równie fenomenalna Patricia Kazadi, zwyciężczyni pierwszego i drugiego odcinka. Artystka wybrała na finał kreację Alicii Keys. Olek Sikora, który wygrał odcinek ósmy, tym razem uplasował się na miejscu trzecim, wcielając się w Leonarda Cohena. Czwarte miejsce należało do Basi Wypych, która była najlepsza w siódmym odcinku, a teraz oczarowała wszystkich wykonaniem Lesley Gore.