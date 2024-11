"Taniec z gwiazdami" wielkimi krokami zbliża się do końca. W niedzielę widzowie mogli zobaczyć półfinał tanecznego show Polsatu. Na parkiecie zaprezentowały się cztery pary. Wszystkie zatańczyły po dwa tańce.

Półfinał "Tańca z gwiazdami". Tyle punktów zdobyli uczestnicy

Jako pierwsi na parkiecie zaprezentowali się Julia Żugaj i Wojciech Kucina. Ich paso doble oceniono na 36 punktów. Po nich zatańczyli Majka Jeżowska i Michał Danilczuk. Ich taniec do piosenki "Dumka na dwa serca" jury oceniło na 35 punktów.

Maciej Zakościelny i Sara Janicka za quickstepa otrzymali 38 punktów a Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz po raz kolejny rozbili bank i zgarnęli za salsę komplet punktów czyli "czterdziestkę" po raz siódmy.

W drugiej rundzie tańców emocji również nie brakowało. Julia Żugaj i Wojciech Kucina zatańczyli foxtrota do piosenki z filmu "Alladyn". Jury oceniło ich popisy taneczne na 39 punktów a influencerka zapytana o to, jak się czuje z tym, że to może być jej ostatni taniec, nie mogła powstrzymać łez.

Kogo zobaczymy w finale "Tańca z gwiazdami"? Kto odpadł w półfinale?

Majka Jeżowska i Michał Danilczuk jako swój drugi taniec wykonali jive'a i otrzymali 34 punkty. Maciej Zakościelny i Sara Janicka za zmysłową rumbę otrzymali 40 punktów. Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz zatańczyli foxtrota do piosenki z serialu "Świat według Bundych". Za ten taniec otrzymali swoje kolejne, ósme już "10".

Jako pierwsza para do finału programu "Taniec z gwiazdami" zakwalifikowali się Julia Żugaj i Wojciech Kucina. Drugą parą byli Maciej Zakościelny i Sara Janicka. W dogrywce ocenianej przez jury o wejście do finału rywalizowali Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz oraz Majka Jeżowska i Michał Danilczuk. Obydwie pary zatańczyły walca wiedeńskiego. Do finału nie dostała się ta druga para, czyli Majka Jeżowska i Michał Danilczuk.