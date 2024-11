W tym odcinku Kawki z… gościem jest Livka. To młoda zdolna artystka, która ma na swoim koncie współpracę z Igorem Herbutem oraz zespołem Lemon. Poza tym ponad ćwierć miliona followersów na TikToku i 14 milionów polubień.

Kawka z….Livką. Jej debiutancki album nosi tytuł "z papieru"

Livka przekroczyła również próg 217K słuchaczy miesięcznie na Spotify. Swoim singlem "Jestem", wyprodukowanym przez lessmana, zapowiadała swój debiutancki album. Nosi on tytuł "z papieru".

Dziwne uczucie, długo wyczekiwane, cała płyta powstawała dwa lata, od samego początku nie było założenia, że to ma być płyta. Jest w tym ekscytacja, ale też dużo stresu. Wiedziałam, że ten dzień nadejdzie, wiedziałam kiedy, ale dopiero teraz to się wydarza - mówi Livka w Kawce z… zapytana o swoją debiutancką płytę.

Kawka z…Livką. "Bardzo lubię słowo eteryczna"

Przyznaje, że wejście do tzw. mainstreamu nie jest wcale takie łatwe. Jest to ciężkie emocjonalnie, myślałam, że przyjdę i powiem "To jest moja płyta, zapraszam do słuchania. Kupujcie". Okazuje się, że zupełnie nie. To jest coś na co się czeka, co się zdobywa - wyjaśnia.

W jednym z wywiadów stwierdziła, że lubi mówić o sobie używając barw. Jakim kolorem jest dziś? Dzisiaj jestem wielobarwna. Głównie powiedziałabym, nawet użyłam takiego określenia, że ta płyta to jest "ciemna melancholia". Bardzo lubię słowo eteryczna. Zwłaszcza jeden numer "Powiedz" taki jest - tłumaczy.

Livka o współpracy z Igorem Herbutem. "Mówi mało, ale skutecznie"

Livka ma już na koncie wiele sukcesów, m.in. dołączenie do grona artystów Spotify RADAR Polska oraz świetnie przyjęte koncerty (m.in. na Next Fest) oraz supporty na klubowej trasie zespołu LemON.

Pierwszy support, który zagrałam to był głęboki stan euforii. Taka kanapka, bo podstawą był ogromny stres, który mnie zjadał z każdej możliwej strony, a po zejściu ze sceny, ta druga część bułki, to gdy schodzę ze sceny i czuję szczęście. Ogłosiłam to nawet, że pierwszy raz czuję się szczęśliwa- wyznaje w Kawce z….

O czym jest jej debiutancka płyta? Kto pomagał w jej realizacji? Jak tworzy? Czy najpierw powstaje tekst a potem muzyka?Nauczyłam się pisać w studiu- mówi. Jak poznała Igora Herbuta i jak wyglądała ich współpraca?

Igor potrafi powiedzieć mało, ale bardzo skutecznie - zdradza Livka. Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziecie w naszej rozmowie. Zapraszamy do oglądania Kawki z… Livką.