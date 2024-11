Sejm zajmuje się projektem ustawy, zgodnie z którym Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Pomysł Lewicy wzbudza kontrowersje wśród przedsiębiorców, którzy argumentują, że może mieć to negatywny wpływ na gospodarkę. O opinię w tej sprawie został zapytany na antenie RMF Sławomir Mentzen, biznesmen, a także polityk Konfederacji.

Reklama

Czy według niego Wigilia powinna stać się dniem wolnym od pracy? W roku najbliższym - nie. To zbyt późno, żeby przedsiębiorstwa mogły się do tego przestawić. Natomiast co w kolejnych latach: trzeba się nad tym zastanowić. Być może można ten dzień uczynić wolnym w zamian za inny - powiedział Sławomir Mentzen w rozmowie z Robertem Mazurkiem z RMF.

"Wigilia do tej pory była dniem pracującym, jakoś wszyscy żyli"

Polityk podkreślił, że Konfederacja jest za wypracowaniem kompromisu w tej sprawie. Zagłosowaliśmy za tym, żeby dalej pracować nad tą ustawą w odpowiednich komisjach. Mam nadzieję, że w ramach komisji uda się wypracować jakieś kompromisowe stanowisko, które zadowoli z jednej strony ludzi, którzy chcieliby mieć czas na przygotowanie Wigilii, a z drugiej strony - interesy naszej gospodarki- powiedział poseł.

Z jego wypowiedzi wynika, że sam nie jest do końca przekonany, że Wigilia powinna być wolnym dniem dla Polaków. Sam wielokrotnie pracowałem w Wigilię. Pamiętajmy, że to nie jest święto, to jest dzień przed innym świętem. Natomiast każdy ma prawo wziąć urlop akurat w ten jeden dzień - stwierdził Mentzen. Dodał, że "Wigilia do tej pory była dniem pracującym, jakoś wszyscy żyli". Być może rzeczywiście należy to zmienić, ale też nie dobrze byłoby, gdyby tych dni wolnych było zbyt dużo -powiedział polityk.

Reklama

Przekonywał, że wolna Wigilia oznaczałaby straty dla gospodarki:Ktoś wtedy dostanie wynagrodzenia, a nie wygeneruje przychodu. Są nie tylko wielkie korporacje, ale i małe firmy. Sukcesem całej tej debaty jest to, że z mównicy sejmowej z ust polityków Lewicy padały takie słowa jak Boże Narodzenie, które - jak podejrzewam - rzadko im przez usta przechodzą - podsumował.

Wigilia wolna od pracy. Co jest w projekcie?

Sejm zdecydował, że poselski projekt ustawy o ustanowieniu Wigilii dniem wolnym od pracy został skierowany do dalszych prac w dwóch sejmowych komisjach. Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu.

W projekcie zaproponowano ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym od pracy. Ma on obowiązywać wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których obecnie – zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta – Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.

Szukasz ważnych i wiarygodnych informacji? Zaprenumeruj Dziennik Gazetę Prawną