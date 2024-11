Otwarcie muzeum i reakcje na 'nowoczesną sztukę'

25 października, w sercu Warszawy, miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Od czasu otwarcia placówka cieszy się dużym zainteresowaniem, przyciągając wielu zwiedzających. Jednak to, co miało miejsce w jednej z sal muzeum, wywołało zaskoczenie i zdziwienie – i to nie z powodu samego dzieła sztuki.

Czapka na podłodze jako instalacja artystyczna?

Tiktokerka chciała sprawdzić, jak zwiedzający zareagują na czapkę położoną na podłodze. Jesteśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i robimy pranka z tą czapką w roli głównej - zaczęła relację. Goście muzeum zaczęli podchodzić do czapki, a niektórzy nawet robili jej zdjęcia, traktując ją jako część wystawy.

Otwarte niedawno Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z pewnością nadal będzie miejscem, które zaskakuje, inspiruje i skłania do refleksji na temat sztuki XXI wieku.