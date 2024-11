W środę (13.11) w miejscowości Jedlińsk pod Radomiem doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem karetki pogotowia ratunkowego. Ambulans, pędzący na sygnale, zderzył się z peugeotem i dachował. Życie stracił 34-letni ceniony ratownik medyczny Piotr Miernicki. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak doszło do zdarzenia.