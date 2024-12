Zmiany w dostarczaniu pism urzędowych

e-Doręczenia to system, który umożliwi przesyłanie i odbieranie pism urzędowych za potwierdzeniem odbioru. Zamiast oczekiwać na listonosza czy szukać awizo w skrzynce, obywatele będą mogli zarządzać swoją korespondencją z poziomu komputera lub telefonu. Już od jutra większość urzędów i instytucji zaufania publicznego będzie zobowiązana do umożliwienia takiej wymiany dokumentów. W dłuższej perspektywie e-Doręczenia staną się standardem we współpracy między obywatelami a administracją publiczną.

Jak założyć skrzynkę do e-Doręczeń?

Aby skorzystać z nowego systemu, trzeba założyć adres do e-Doręczeń. Można to zrobić za pośrednictwem platformy mObywatel.gov.pl. Skrzynka ta będzie pełniła rolę wirtualnego adresu do doręczeń, dzięki któremu obywatele będą mogli odbierać i wysyłać pisma urzędowe bez konieczności odwiedzania poczty. Co ważne, korzystanie z systemu będzie całkowicie bezpłatne. Odbieranie korespondencji odbywa się bez konieczności wizyty w urzędzie czy na poczcie. Pisma urzędowe trafią na skrzynkę mailową, a dzięki powiadomieniom użytkownicy będą mogli na bieżąco śledzić status swojej korespondencji.