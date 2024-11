Fiasko inwestycji w automaty paczkowe – kosztowne błędy zarządu

Kontrola NIK wskazuje, że kluczowy projekt zakupu i wdrożenia sieci automatów paczkowych, który miał umożliwić konkurowanie na dynamicznie rozwijającym się rynku przesyłek kurierskich, okazał się pełen błędów. Zarząd Poczty Polskiej nie przeprowadził solidnej selekcji wykonawcy, powierzając zadanie firmie o niewielkim kapitale i ograniczonych zasobach. Przez to początkowy plan zainstalowania 2000 maszyn do końca 2022 roku zawiódł – do połowy 2023 roku funkcjonowało jedynie 243 maszyny. Co więcej, Poczta Polska nie naliczyła kar umownych za opóźnienia, tracąc potencjalne milionowe przychody.

Przestarzałe usługi

Wyniki kontroli pokazują, że Poczta Polska nie zdołała dostosować się do wyzwań rynku, który zdominowały usługi cyfrowe i przesyłki kurierskie. W okresie, gdy liczba przesyłek kurierskich wzrosła o ponad 100 proc. wolumen listów spadł o 28 proc. Inne firmy pocztowe dynamicznie inwestują w nowe technologie, a Poczta Polska pozostaje w tyle. NIK uznała, że brak adaptacji do realiów rynku prowadzi do ograniczenia konkurencyjności oraz do strat, które przekładają się na niższe przychody spółki.

Zarzuty o niegospodarność

Wartość nieudanych projektów, w tym zakup automatów paczkowych, nowej strony internetowej oraz systemu TMS, wyniosła ponad 500 milionów złotych. NIK wskazała, że projekty były prowadzone bez transparentności i gospodarnych decyzji. Przykładowo, projekt TMS, którego realizacja opóźnia się o rok, już wygenerował dodatkowe koszty, a kar umownych nie naliczono. W efekcie tych opóźnień Poczta Polska pozbawiona jest dostępu do stabilnych narzędzi usprawniających zarządzanie procesami logistycznymi.

Zarząd Poczty Polskiej pod lupą – NIK kieruje zawiadomienie do prokuratury

W wyniku licznych nieprawidłowości NIK zdecydowała się na zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wyrządzeniu Poczcie Polskiej znacznej szkody majątkowej. Izba złożyła także pismo do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które ma zbadać, czy działania zarządu były zgodne z interesem ekonomicznym spółki. Zarząd Poczty nie zdecydował się na skuteczne środki naprawcze, mimo widocznych zaniedbań i ryzyka.

Przyjęta przez zarząd strategia średnioterminowa zakładała modernizację w obszarze nowoczesnych usług i dostosowanie spółki do potrzeb e-commerce. Jednak NIK wskazuje, że ze względu na błędne decyzje zarządu, cele te okazały się niemożliwe do osiągnięcia w zakładanych ramach czasowych. Zaniechania oraz brak reakcji na zmieniające się warunki rynku doprowadziły do opóźnień i strat, które znacząco osłabiają szanse Poczty Polskiej na realizację przyjętej strategii.