Robert Jałocha to były dziennikarz TVN i TVN24. W sieci poinformował, że jego 18-letni syn Antoni zginął w wypadku samochodowym w Stanach Zjednoczonych. Pojechał tam, by spełniać swoje marzenia związane ze sportem. Wiadomo, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia. Okoliczności śmierci syna dziennikarza TVN są wstrząsające.