Finał programu "Rolnik szuka żony" to rozmowy kandydatów i uczestników show dwa miesiące po zakończeniu zdjęć. Jak wypadły te rozmowy i spotkania? Nie obyło się bez emocji.

"Rolnik szuka żony". Ta para wciąż jest razem

Jako pierwszy skonfrontował się ze swoimi kandydatkami Rafał. Jedna z jego kandydatem już na wstępie przyznała, że jest w szczęśliwym związku z innym mężczyzną. Rolnik podczas trwania programu wybrał nie Anetę a Dominikę.

Okazuje się, że związek ten przetrwał. Planów na wesele, jak przyznali na razie nie mają. Muszę się najpierw zaręczyć - stwierdził Rafał. Okazuje się, że to właśnie rolnik na zimowy sezon przeprowadzi się do ukochanej a wiosną ona już na stałe do niego.

Trudne emocje Wiktorii z "Rolnik szuka żony". Jak wygląda jej relacja z Adamem?

Kolejną uczestniczką, która skonfrontowała się ze swoimi kandydatami była Wiktoria. Przyznała, że ma kontakt z Łukaszem i Szymonem a spotkanie z nimi było dla niej przyjemne. Od tego drugiego otrzymała dużo wsparcia po nieudanej relacji z Adamem. Choć podczas trwania programu było romantycznie i padło pytanie czy Wiktora chce zostać jego dziewczyną, uczucie ze strony mężczyzny nagle się skończyło. Zerwał z Wiktorią, mimo, że deklarował miłość. Okazuje się, że Adam jest w związku z nową dziewczyną. Układa nam się- wyznał w finale programu "Rolnik szuka żony". Nie było to łatwe, ale cieszę się, że mam to za sobą - powiedziała Wiktoria.

Nie wiem, co mnie czeka w przyszłości. Mam nadzieję, że ktoś wartościowy i szczery pojawi się w moim życiu i nie będę musiała długo czekać - powiedziała Wiktoria.

Sebastian zaprosił na swoje gospodarstwo trzy kandydatki - Katarzynę, Patrycję i Annę. Mężczyzna ostatecznie zbliżył się do Kasi. Obydwoje stwierdzili wówczas, że są gotowi na rozwinięcie tej relacji. Kilka dni później Sebastian stwierdził, że to nie jest odpowiednia kandydatka dla niego. Jako argument podał, że Kasia "nie pomagała mu w domowych obowiązkach". Z kolei Kasia stwierdziła, że wciąż pojawiał się temat poprzedniej relacji Sebastiana. Pod koniec spotkania okazało się, że Patrycja miała z nim kontakt i była u niego na gospodarstwie. Kobieta przyznała, że zależy jej na rolniku, ale nie odzywają się do niego, bo to on do niej nie dzwoni. Sebastian nie potrafił się jednak zdeklarować, co do relacji z Patrycją.

Agata z "Rolnik szuka żony" dalej jest singielką?

Agata to kolejna uczestniczka tej edycji programu "Rolnik szuka żony". Na spotkaniu pojawił się Mirek, którego rolniczka nie wybrała. Drugi kandydat, czyli Irek połączył się on-line z ciężarówki. Mimo, że między nim a Agatą iskrzyło, mężczyzna stwierdził, że to nie jest kobieta "dla której chciałby się zmienić". Ostatecznie Agata dalej jest singielką. Stwierdziła, że jest otwarta na nowe znajomości a temat rolników uważa za zamknięty.

Marcin w studiu spotkał się jedynie z Anią. Roksana nie mogła pojawić się na finale a Magda połączyła się z Chicago. Rolnik ostatecznie wybierał między Magdą i Anią. Ta pierwsza stwierdziła, że poczuła ulgę, że jej nie wybrał. Potrzebuję kogoś zdecydowanego - stwierdziła. W finałowym odcinku rolnik przyznał, że wybrał Anię. Kiedy kamery wyjechały z jego gospodarstwa zaczęli się na dobre spotykać i stwierdzili, że pasują do siebie. Czuję się dobrze w jej towarzystwie i muszę o nią dbać - powiedział.