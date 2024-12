Jak przypomina portal top.pl, polski system podatkowy dla osób fizycznych jest dwustopniowy, co oznacza, że wysokość podatku dochodowego zależy od osiągniętego dochodu. Dla zarobków nieprzekraczających 120 000 złotych rocznie stawka podatku wynosi 12 proc. Jednak, gdy roczny dochód przekroczy tę kwotę, zastosowanie znajdzie wyższa stawka 32 proc., która będzie naliczana jedynie od nadwyżki powyżej 120 000 złotych. W praktyce oznacza to, że im wyższe są nasze roczne zarobki, tym większa część z nich trafia do budżetu państwa w postaci podatku dochodowego.

Dwa progi podatkowe w Polsce - najważniejsze informacje

W Polsce obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa. Oznacza to, że wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zależy od wysokości osiągniętego dochodu. Jakie są progi podatkowe w 2024 roku?

Obowiązuje dla dochodów do 120 000 zł .

. Stawka podatku wynosi 12 proc .

. Obowiązuje dla dochodów powyżej 120 000 zł .

. Stawka podatku wynosi 32 proc.

Jak uniknąć wejścia w drugi próg podatkowy?

Wielu podatników jest zaskoczonych, gdy po przekroczeniu drugiego progu podatkowego zauważa znaczący spadek wysokości wypłaty netto. Istnieją jednak różne metody, które mogą zminimalizować ten efekt. Jakie są główne sposoby na uniknięcie drugiego progu podatkowego?

Jeśli jedna osoba zarabia znacznie więcej niż druga, wspólne rozliczenie może być korzystne. Dochody obu małżonków są sumowane, dzielone na pół i opodatkowane. Dzięki temu można uniknąć wyższej stawki podatku dla osoby o wyższych dochodach.

Maksymalne wykorzystanie dostępnych ulg podatkowych, takich jak ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna czy ulga internetowa, może obniżyć podstawę opodatkowania i tym samym przesunąć próg wejścia w wyższą stawkę podatku.

Dokładne analizowanie kosztów związanych z pracą, takich jak dojazdy, szkolenia czy zakup specjalistycznego sprzętu, może pozwolić na ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, co obniży dochód do opodatkowania.

W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy wysokich dochodach, korzystniejsze może być prowadzenie działalności gospodarczej i opodatkowanie dochodów według stawki liniowej lub ryczałtu. Warto jednak dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw takiej formy opodatkowania.

Długoterminowe planowanie finansowe może pomóc w optymalizacji dochodów i uniknięciu wysokich obciążeń podatkowych. Warto skonsultować się z doradcą podatkowym, który pomoże dobrać najlepsze rozwiązania dla Twojej sytuacji.

Jak więc widać, możliwości obejmują między innymi wpłaty na IKZE, przekazywanie darowizn, korzystanie z ulgi na dziecko oraz wspólne rozliczenie z małżonkiem (pod warunkiem że dochody jednego z małżonków nie przekraczają 120 000 zł rocznie). Dla osób stanu wolnego alternatywą mogą być inne ulgi podatkowe, takie jak ulga termomodernizacyjna. Wybór optymalnego rozwiązania jest uzależniony od indywidualnych okoliczności finansowych każdego podatnika.

