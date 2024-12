Rząd wprowadza nową odsłonę programu zachęcającego do przejścia na ekologiczny transport. W ramach inicjatywy "Mój elektryk 2.0", realizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przewidziano dofinansowanie zakupu pojazdów elektrycznych i wodorowych. Dodatkowym bodźcem jest premia w wysokości 10 000 złotych za złomowanie starszego samochodu z silnikiem spalinowym. Aby skorzystać z programu, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów, m.in. posiadanie pojazdu spalinowego przez co najmniej trzy lata przed jego złomowaniem oraz dokonanie złomowania po 1 lutego 2020 roku.

W latach 2025-2026 realizowany będzie program "Mój elektryk 2.0", którego budżet wynosi 1,6 miliarda złotych. Jego głównym celem jest wsparcie finansowe zakupu około 40 tysięcy pojazdów elektrycznych i wodorowych, co ma przyczynić się do znaczącego ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Program "Mój Elektryk 2.0"

Program "Mój Elektryk 2.0" to rządowy program dopłat, który ma na celu przyspieszenie procesu elektryfikacji transportu w Polsce. Jego celem jest zachęcenie do zakupu lub leasingu samochodów elektrycznych poprzez oferowanie znaczących dofinansowań. Program skierowany jest do:

Osób fizycznych: zarówno tych, którzy chcą kupić samochód za gotówkę, jak i tych, którzy zdecydują się na finansowanie w formie kredytu lub leasingu.

zarówno tych, którzy chcą kupić samochód za gotówkę, jak i tych, którzy zdecydują się na finansowanie w formie kredytu lub leasingu. Jednoosobowych działalności gospodarczych: program umożliwia uzyskanie dofinansowania do zakupu lub leasingu samochodu elektrycznego, który będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej.

Program "Mój elektryk 2.0" - jakie samochody obejmuje?

Dotacja obejmuje zakup nowych lub używanych pojazdów zeroemisyjnych, takich jak samochody elektryczne czy wodorowe. Aby otrzymać dofinansowanie, nowy pojazd osobowy nie może przekroczyć wartości 225 000 złotych brutto i musi być przeznaczony do przewozu maksymalnie dziewięciu osób. W przypadku pojazdów używanych maksymalny przebieg wynosi 6 000 kilometrów.

Dofinansowanie na zakup auta elektrycznego

Podstawowe dofinansowanie wynosi 18 750 złotych. Kwota ta może zostać zwiększona o 10 000 złotych w przypadku złomowania starego samochodu z silnikiem spalinowym oraz o dodatkowych 5 000 złotych dla osób, których roczny dochód nie przekracza 120 000 złotych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40 000 złotych, co stanowi znaczące wsparcie finansowe przy zakupie nowego pojazdu elektrycznego lub wodorowego.

Dofinansowanie do zakupu samochodu elektrycznego będzie realizowane w formie zwrotu poniesionych kosztów. Oznacza to, że najpierw należy nabyć pojazd, a następnie złożyć wniosek o refundację, dołączając odpowiednie dokumenty, takie jak faktura zakupu, umowa leasingu lub najmu długoterminowego oraz protokół przekazania pojazdu. Program przewiduje również możliwość uzyskania refundacji za zakup pojazdu używanego, pod warunkiem spełnienia wszystkich określonych kryteriów.

