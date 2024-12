Od nowego roku odbiorcy energii elektrycznej będą musieli liczyć się z ponownym wprowadzeniem opłaty za energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Jak poinformował Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, stawka tej opłaty wyniesie 3,50 zł za megawatogodzinę. Celem tej decyzji jest wsparcie rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce. Po dwuletniej przerwie opłata OZE powraca, co niewątpliwie wywrze wpływ na wysokość rachunków za prąd.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Opłata OZE

Opłata OZE, czyli dodatkowa pozycja w części dystrybucyjnej rachunku za energię elektryczną, została wprowadzona w 2016 roku, aby wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii. Po tymczasowym zawieszeniu, spowodowanym wzrostem cen energii, opłata ta powraca. Jej celem jest finansowanie nowych przedsięwzięć w obszarze OZE, takich jak morskie farmy wiatrowe czy produkcja biometanu, a także wsparcie już istniejących instalacji.

O tyle wzrosną rachunki za prąd od 2025 roku

Koszt opłaty OZE będzie bezpośrednio powiązany z poziomem zużycia energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym. Im większe zużycie, tym wyższa opłata. Na wysokość rachunku wpłyną czynniki takie jak metraż domu, rodzaj zastosowanego ogrzewania (np. pompa ciepła, piec na paliwa stałe) czy liczba urządzeń elektrycznych.

Choć dokładne oszacowanie jest trudne, można przyjąć pewne uśrednione wartości. Jak podaje portal Onet.pl, szacuje się, że pojedyncza osoba zużywa rocznie około 900-1400 kWh energii elektrycznej. Dla każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym należy doliczyć dodatkowo 500-700 kWh. W przypadku czteroosobowej rodziny oznacza to roczne zużycie na poziomie około 3500 kWh (3,5 MWh). Zgodnie z podanymi danymi, średni rachunek takiej rodziny wzrośnie o 12,25 zł.

Reklama

Zamrożenie cen prądu i opłaty

Choć ponowne wprowadzenie opłaty OZE wiąże się ze wzrostem kosztów energii dla odbiorców, rząd jednocześnie podejmuje kroki mające na celu złagodzenie tego obciążenia. W ostatnim czasie Sejm przyjął ustawę przedłużającą do końca września 2025 roku obowiązywanie cen maksymalnych dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Dodatkowo, z tej formy wsparcia mogą korzystać również samorządy i instytucje użyteczności publicznej.

Zgodnie z nowymi regulacjami, sprzedawcy energii elektrycznej muszą do końca kwietnia 2025 roku złożyć wnioski o zmianę taryf obowiązujących do końca tego roku. Niezastosowanie się do tego wymogu skutkować będzie utratą prawa do rekompensat za sprzedaż energii poniżej cen taryfowych. Warto podkreślić, że odbiorcy o napięciu do 1 kV, czyli przede wszystkim gospodarstwa domowe, będą mogli skorzystać z dodatkowych ulg, takich jak zwolnienie z opłaty mocowej do połowy 2025 roku. Przypomnijmy, że w 2024 roku opłata mocowa, mająca na celu zapewnienie stabilności dostaw energii, wynosiła od 2,66 do 14,90 zł miesięcznie, w zależności od zużycia.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium