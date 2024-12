Od początku 2025 roku polscy przedsiębiorcy, szczególnie ci korzystający z ulg w ramach "małego ZUS-u", mogą odczuć znaczący wzrost kosztów prowadzenia działalności. Podwyżka płacy minimalnej do 4666 zł brutto bezpośrednio przełoży się na zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców od 2025 roku

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy płacący obecnie 408,16 zł miesięcznie składki ZUS (bez części zdrowotnej) będą musieli przygotować się na dodatkowe wydatki w wysokości 34,74 zł miesięcznie. Dodatkowo składka zdrowotna również ulegnie podwyżce, co w sumie da dodatkowe obciążenie finansowe wynoszące 72,90 zł miesięcznie, czyli 874,80 zł rocznie.

Zwiększone obciążenie składkami na ubezpieczenie społeczne może stanowić poważne wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów funkcjonowania. Presja na ograniczenie wydatków może prowadzić do redukcji zatrudnienia lub przeniesienia części działalności do szarej strefy, co z kolei może mieć negatywne konsekwencje dla rynku pracy i dostępności usług lokalnych.

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Wakacje składkowe to okres, w którym przedsiębiorca może zawiesić lub zmniejszyć swoje obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Jest to rozwiązanie, które ma na celu odciążyć finansowo firmy przechodzące trudności, np. w związku z sezonowością działalności czy kryzysem gospodarczym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mikroprzedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) mają możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (z wyłączeniem składki zdrowotnej oraz składek za zatrudnionych pracowników). Takie wnioski mogą być składane raz w roku, przy czym termin ich składania przypada na miesiąc poprzedzający miesiąc, za który przedsiębiorca ubiega się o zwolnienie. W związku z powyższym, aby skorzystać z tej ulgi w grudniu 2024 roku, konieczne było złożenie wniosku do 30 listopada. Natomiast wnioski dotyczące zwolnienia w 2025 roku powinny być składane do końca grudnia bieżącego roku, aby objęły one styczeń. Warto podkreślić, że zainteresowanie tym rozwiązaniem było niezwykle duże, o czym świadczy liczba ponad 500 tysięcy wniosków złożonych w pierwszych trzech tygodniach listopada.