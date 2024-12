Ryszard Poznakowski był autorem takich hitów, jak: "Mały książę", "Chałupy welcome to", "Gdzie się podziały tamte prywatki", "Bądź dziewczyną moich marzeń", "Znamy się tylko z widzenia", "Trzynastego" czy "Przyjedź mamo na przysięgę".

Dwa dni uroczystości pogrzebowych

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano w dwóch etapach. Msza pożegnalna została odprawiona 11 grudnia w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie, gdzie licznie zgromadzili się rodzina, przyjaciele i współpracownicy artysty, w tym Maria Szabłowska, Olga Lipińska, Irena Santor oraz Jacek Cygan.

Kariera Ryszarda Poznakowskiego

Ryszard Poznakowski był muzykiem, kompozytorem i aranżerem. W latach 1967-2005 był członkiem i kierownikiem muzycznym zespołu Trubadurzy, później również liderem zespołu Poznakowski Band. Jak czytamy na stronie Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego, Poznakowski w swej karierze grał m.in. na fagocie w orkiestrze Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, kierował Telewizyjną Giełdą Piosenki, był reżyserem dźwięku w Polskich Nagraniach, a także kierownikiem muzycznym Teatru Syrena w Warszawie.

"Dotarła do nas smutna informacja. Zmarł Ryszard Poznakowski, muzyk, kompozytor, aranżer, autor tekstów piosenek, przez lata związany z zespołem Trubadurzy, w latach 1978-98 kierownik muzyczny Teatru Syrena. Skomponował muzykę do wielu spektakli i programów naszego teatru, przez lata współtworząc jego markę i repertuar. Rodzinie Ryszarda Poznakowskiego składamy serdeczne kondolencje" - napisano we wpisie na Fb zamieszczonym po jego śmierci przez dyrekcję Teatru Syrena.

Pogrzeb w ukochanym Szelkowie

Ostatni koncert Ryszard Poznakowski zagrał z zespołem Budka Suflera 15 czerwca 2024 roku. Przez dwie kadencje (2011-2019) kompozytor pełnił funkcję sołtysa w Magnuszewie Dużym. Wieloletni członek zespołu Trubadurzy zostanie pochowany w Szelkowie koło Magnuszewa. W tej miejscowości Ryszard Poznakowski mieszkał i świetnie się tam czuł.

Symboliczna data pogrzebu

Okazuje się, że data pogrzebu jest nawiązaniem do piosenki "Trzynastego", którą stworzył Poznakowski. W tekście znajdziemy wers "trzynastego, nawet w grudniu jest wiosna". W takich okolicznościach słowa wielkiego przeboju będą miały niezwykle symboliczny wymiar. Ponadto podczas ceremonii żałobnicy usłyszą utwór "Byłeś tu", który był bliski sercu muzyka.

W Szelkowie zaświeciło słońce

W kościele w Szelkowie zebrali się żałobnicy, by osobiście pożegnać wielkiego artystę. Pojawili się Anna Jurksztowicz, Ewa Krawczyk, Wojciech Gąsowski i Mieczysław Jurecki. Tego dnia po wielu pochmurnych dniach zaświeciło nad Szelkowem słońce, jakby niebo chciało uhonorować artystę. W kościele nie ma trumny, ciało muzyka zostało skremowane, a prochy umieszczono w pięknej urnie z białego kamienia. Ozdobiono ją symbolicznie kilkoma czerwonymi różami i białą gipsówką. Podczas pogrzebu Ryszarda Poznakowskiego zaśpiewał jego przyjaciel - wokalista Piotr Kuźniak.