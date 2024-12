Świąteczna akcja dla mieszkańców stolicy

W dniach 21 i 22 grudnia, tuż przed Wigilią, Warszawa rozda mieszkańcom 17 tysięcy ozdób choinkowych. Dzięki tej inicjatywie można wzbogacić swoje świąteczne drzewko o unikalną dekorację. Ozdoby będą dostępne od godziny 10 rano na specjalnie wyznaczonych słupach reklamowych w mieście.

Reklama

Warszawy w świątecznym wydaniu

Tegoroczne dekoracje wykonano z filcu, a ich motywy nawiązują do dwóch najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy – syrenki warszawskiej i Pałacu Kultury i Nauki. Te małe dzieła sztuki nie tylko ozdobią choinki, ale również przypomną mieszkańcom o bogatej historii i pięknie Warszawy.

Jak zdobyć ozdoby?

Ozdoby będą regularnie uzupełniane, aby każdy miał szansę na ich zdobycie. Organizatorzy zachęcają do wczesnego przybycia, ponieważ w poprzednich latach akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem - zauważ portal "SE".

Świąteczna atmosfera i promocja lokalnych symboli

Warszawski ratusz podkreśla, że celem akcji jest nie tylko wprowadzenie mieszkańców w świąteczny nastrój, ale również promowanie warszawskich symboli. To doskonała okazja, by poczuć magię świąt i zabrać do domu kawałek tradycji stolicy.