Hasło tegorocznego Orszaku Trzech Króli "Kłaniajcie się królowie!" pochodzi z pastorałki "Do szopy, hej pasterze", która pierwszy raz ukazała się w 1931 r. we Lwowie.

Kulminacyjnym momentem każdego orszaku jest pokłon nowonarodzonemu Jezusowi.

W tym roku, nawiązując do 1000-lecia koronacji księcia Bolesława Chrobrego na króla Polski, chcemy zwrócić uwagę, że prawdziwy król na tej ziemi potrafi pokłonić się Najwyższemu Królowi, który leży w stajence – powiedział PAP przewodniczący Fundacji Orszak Trzech Króli Piotr Giertych.

"Kłaniajcie się królowie!" Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami 905 miast

Poinformował, że dla uczestników orszaków przygotowano 600 tys. koron i 170 tys. śpiewników z kolędami. Tylko w Warszawie planujemy rozdać 80 tys. koron i 30 tys. śpiewników – dodał Giertych.

W stolicy orszak wyruszy spod pomnika Kopernika, gdzie nastąpi oficjalne powitanie monarchów z Azji, Afryki i Europy, musztra rycerzy i wojowników, a także próba orszakowych okrzyków. Do drogi oprócz dwórek i rycerzy będą się szykowały także dwa azjatyckie smoki, pluszowe wielbłądy, kolędnicy i pastuszkowie. Zostaną oni zaatakowani przez diabelskie ordy pragnące zwieść wędrujących z drogi do Betlejem. Na czele orszaku będzie szedł gwiazdor z gwiazdą, za nim kolędnicy z wesołym turoniem, następnie mali pastuszkowie i aniołki. W orszaku pójdzie m.in. metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Królowie pojadą wraz ze swoimi dworami na specjalnych pojazdach. W tym roku nie będzie żywych zwierząt. Przed godz. 13.00 orszak dotrze na plac Zamkowy, gdzie nastąpi pokłon trzech królów i złożenie ewangelicznych darów. Rolę Świętej Rodziny odegra małżeństwo Niemczyków – Eliza i Piotr, rodzice sześciorga dzieci.

W warszawskim orszaku do Betlejem wędrować będzie także Święta Rodzina. W te role wcielą się Magda i Paweł Nowiccy, małżeństwo z 10-letnim stażem.

Po oddaniu hołdu małemu Jezusowi obecni na placu zatańczą poloneza do melodii kolędy "Bóg się rodzi". Następnie zaplanowane jest wspólne kolędowanie do godz. 20.00, które organizuje Centrum Myśli Jana Pawła II. Zagrają m.in. Joszko Broda i Dariusz Malejonek.

W Katowicach Orszak Trzech Króli przejdzie po raz pierwszy z własnym hymnem autorstwa Magdy Anioł i Adama Szewczyka pt. "Katowice w Betlejem". W ten sposób archidiecezja katowicka chce uczcić swoje stulecie. Orszak wyruszy po mszy św. godz. 11.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa na Koszutce. Barwny korowód przejdzie do ul. Misjonarzy Oblatów powinno przechodząc al. Wojciecha Korfantego w kierunku rynku i dalej do archikatedry, gdzie ok. godz. 14.00 zaplanowano wspólne kolędowanie.

Po drodze przewidziano kilka przystanków (m.in. pod charakterystyczną katowicką halą widowiskowo-sportową "Spodek"), gdzie wierni zobaczą sceny biblijne, np. z udziałem Heroda, który w ewangelii według św. Mateusza zarządził rzeź niewiniątek.

W Krakowie orszak tradycyjnie będzie podzielony na trzy pochody - czerwony (europejski) wyruszy ze wzgórza wawelskiego ok. godz. 11, po mszy, w czasie której homilię wygłosi metropolita abp Marek Jędraszewski. Trasa pochodu wiedzie ul. Grodzką. W rolę króla w tym pochodzie wcieli się nauczyciel Kamil Syc.

Orszak zielony (azjatycki) rozpocznie się o godz. 11 po mszy w kościele św. Stanisława Kostki. Uczestnicy przejdą przez ul. Bałuckiego, Rynek Dębnicki, most Dębnicki, ul. Zwierzyniecką, Retoryka, Studencką, Podwale, następnie przez Planty i Szewską. Króla w tym pochodzie zagra kompozytor i dyrygent z Syrii Wasim Ibrahim.

Orszak niebieski (afrykański) wyruszy ok. godz. 11.40 z placu Matejki, po mszy w kościele św. Floriana – msza w tej świątyni odbędzie się o godz. 11, a nie jak w latach poprzednich o godz. 9:30. Królem w tym pochodzie ma być wolontariusz z salezjańskiego wolontariatu Ernesto Benicio Bumba z Angoli.

Pochody spotkają się o godz. 12 na Rynku Głównym. Od godz. 11, na scenie będą tam rozbrzmiewać melodie polskich kolęd i pastorałek w wykonaniu m.in. Lidii Jazgar, Aleksandry Nykiel, zespołu pod dyrekcją Jana Piwowarczyka. W orszakach pojawią się postacie polski władców w tym m.in. królowej Jadwigi i Jana III Sobieskiego. Będzie to nawiązanie do tysiąclecia koronacji pierwszego króla Bolesława Chrobrego.

Atrakcjami Orszaku Trzech Króli w Toruniu będą hiszpańskie gigantes i słodycze z Półwyspu Iberyjskiego, które przygotował konsul honorowy RP w Pampelunie Angel Tellechea Goyen oraz mobilny carillon +Gdańsk+ z Muzeum Gdańska. Obchody rozpoczną się od mszy w katedrze św. Janów o godzinie 11.30. Godzinę później mieszkańcy i goście spotkają się przy pomniku Mikołaja Kopernika skąd wyruszy pochód ulicą Szeroką w stronę Rynku Nowomiejskiego.

W Łodzi ze względu na remont w parafii pw. Zesłania Ducha Św. przy Placu Wolności orszak wyjdzie z dominikańskiej parafii pw. Podwyższenia Św. Krzyża przy ul. Sienkiewicza 38 o godzinie 11. W trakcie drogi do żywej szopki uczestnicy Orszaku Trzech Króli wezmą udział w interaktywnych jasełkach odegranych w różnych punktach ulicy Piotrkowskiej przez grupę kilkuset aktorów amatorów, którzy od kilku miesięcy przygotowują się do występu pod okiem profesjonalnych aktorów i reżyserów. Jak zaznaczył reżyser tegorocznego orszaku w Łodzi Szantal Strzelińska - "każda scena będzie swoistym kazaniem, w którym będzie podejmowany ważny, życiowy temat. (...) Będzie to również okazja do refleksji: co by się stało, gdyby Chrystusa objawił nam się dzisiaj? Jakich mielibyśmy pastuszków? Kto byłby Herodem?"

Dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej Tomasz Kopytowski poinformował, że "darem dla Nowonarodzonego w Łodzi będzie wesparcie dzieci dotkniętych klęską powodzi. Fundusze zostaną przekazane na remont szkół w Nysie.

Orszaki Trzech Króli przejdą w poniedziałek ulicami 905 miast w kraju i poza granicami Polski w tym m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rwandzie, Demokratycznej Republice Kogna czy w Kazachstanie.

Przypadająca w Kościele katolickim 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywana jest także Epifanią lub świętem Trzech Króli. Jest ona jednym z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół – (w III wieku w Kościele wschodnim, a w IV wieku w Kościele zachodnim). Od 2011 r. jest to w Polsce dzień wolny od pracy, podobnie jak i w innych krajach, np. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii i w Szwajcarii.

Obchodom uroczystości towarzyszy wystawianie jasełek i tzw. widowisk herodowych. Pierwszy orszak trzech królów w Polsce ruszył w 2009 r.

