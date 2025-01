Wpis Ewy Bem o odejściu męża, z którym spędziła 45 lat, porusza do głębi. "Dziś 17 stycznia 2025 jestem nieszczęśliwa pełnią nieszczęścia. Po brzegi. Mój Ryszard Dindi Sibilski, mój Piękny Mąż i sens mojego życia, choć tak mężnie walczył, musiał przegrać. Dla mnie wygrał, bo pozostawił mi wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski. Do zobaczenia, Dindiku" - napisała piosenkarka na swoim profilu na Facebooku.

Reklama

Ceniony specjalista

Ryszard Sibilski był medialnym wizjonerem i bardzo ważną postacią dla polskiego przemysłu telewizyjnego. Od lutego 2024 r. pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Jake Vision, firmie produkcyjnej odpowiedzialnej za takie telewizyjne hity jak: "Taniec z gwiazdami" czy "Ninja Warrior Polska". Wcześniej, do listopada 2023 r., był dyrektorem zarządzającym w Endemol Shine Polska, gdzie odpowiadał za rozwój popularnych formatów, w tym "MasterChef" i "Big Brother", "Postaw na milion", czy "Twoja twarz brzmi znajomo".

Ponad 40 lat razem

Reklama

Ewa Bem i Ryszard Sibilski mieli to szczęście, że dane było im spędzić aż 45 lat razem. Nie zawsze było prosto, nie zawsze widać było widać światło w tunelu, ale zawsze czuli swoje ciepło i wsparcie. Bo byli dla siebie stworzeni. Razem wychowali dwie córki, Pamelę i Gabrielę.

"Od razu mówię – to było jak rażenie piorunem! Naprawdę. Jedno spojrzenie zadecydowało o wszystkim. Byłam wtedy w trakcie rozwodu z pierwszym mężem, miałam dwuipółletnią córkę Pamelkę. Bardzo się zakochaliśmy w sobie. A on był dla Pamelki najwspanialszym ojcem na świecie. Mało powiedziane! Och, jak to powiedzieć? Był dla niej tatą absolutnie najczulszym, najukochańszym" - powiedziała Ewa Bem w wywiadzie dla "Vivy!".

Ewa Bem i Ryszard Sybilski wzięli ślub 30 lat temu - wcześniej przed ceremonią żyli razem przez kilkanaście lat. W 1995 r. na świat przyszła ich córka Gabriela. , która ze swoją zmarłą siostrą miała znakomite relacje. Para poznała się przypadkiem w 1980 r. na festiwalu Jazz Jamboree w Warszawie, w okrąglaku na tyłach Sali Kongresowej.

Kiedy pogrzeb Ryszarda Sybilskiego?

Informację o pogrzebie Ryszarda Sibilskiego podała firma Jake Vision TV Production, z którą był związany od roku. "Zapraszamy wszystkich, którzy znali i szanowali Ryszarda, do wspólnego uczczenia jego pamięci. Ceremonia pożegnalna odbędzie się 27 stycznia o godzinie 11:30 przy ul. Szumiącej 5 w Warszawie" - napisano pod zdjęciem klepsydry. Po mszy ciało zmarłego spocznie na cmentarzu parafialnym w Pyrach, przy ul. Farbiarskiej 30.