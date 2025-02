Kody na zwolnieniu lekarskim L4 – co oznaczają?

Kody od A do E na zwolnieniu lekarskim określają przyczyny niezdolności do pracy. Oznaczenie takie informuje, czy zwolnienie jest związane z chorobą, nadużyciem alkoholu czy innym stanem zdrowia.

Kod A na L4 – niezdolność do pracy powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyn niezdolności do pracy przed przerwą;

– niezdolność do pracy powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyn niezdolności do pracy przed przerwą; Kod B na L4 – niezdolność do pracy w czasie ciąży;

– niezdolność do pracy w czasie ciąży; Kod C na L4 – niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu;

– niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu; Kod D na L4 – niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą;

– niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą; Kod E na L4 – niezdolność do pracy spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Kod F43 na zwolnieniu lekarskim L4 – co oznacza?

Niepokoić może dynamiczny wzrost zwolnień lekarskich z kodem F43. Co oznacza ten kod na L4? Jest to oznaczenie powiązane z reakcją na ciężki stres i zaburzeniami adaptacyjnymi. Objawy zaburzeń adaptacyjnych najczęściej mają charakter psychiczny. Należą do nich między innymi:

obniżenie nastroju przypominające charakterem depresję;

zaburzenia lękowe różnego typu;

uczucie przytłoczenia, bezradności, niemożności sprostania wyzwaniom;

poczucie niepewności jutra, spoglądanie w przyszłość z obawą;

niestabilność emocjonalna, rozdrażnienie, agresja.

Oprócz tego mogą powodować zaburzenia adaptacyjne także objawy somatyczne, czyli fizyczne. Należą do nich między innymi bóle brzucha, nudności, uczucie duszności w klatce piersiowej.

Lawinowy wzrost zwolnień L4 z kodem F43. Dane ZUS

Tylko w trzecim kwartale 2024 roku z takiej formy zwolnienia chorobowego skorzystało ponad 150 tys. Polaków, co daje dokładnie 2 893 818 dni absencji chorobowej ze względu na zwolnienie lekarskie z kodem F43. Warto zwrócić uwagę także na inne kody zwolnień lekarskich z tej grupy:

F43.0 — ostra reakcja na stres;

— ostra reakcja na stres; F43.1 – zaburzenie stresowe pourazowe;

– zaburzenie stresowe pourazowe; F43.2 – zaburzenia adaptacyjne.

– Od pewnego czasu obserwujemy wzrost świadomości psychicznej i widać to w postawach ludzi. Pacjenci bardzo szybko zgłaszają się na wizytę. Czasem jest to jeden, dwa dni silniejszego stresu i już poszukują pomocy psychospecjalistycznej. Oczywiście, odnoszę się do doświadczenia w dużym mieście, bo w takim pracuję – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską psychiatrka, Maja Herman.

Jak dostać zwolnienie lekarskie z kodem F43?

Aby otrzymać zwolnienie lekarskie z kodem F43, pacjent musi podjąć następujące kroki: