Chociaż Dzień Mężczyzn nie zyskał w Polsce takiej popularności jak Dzień Kobiet, to jednak z roku na rok rośnie świadomość tego święta. Co ciekawe, data obchodów w Polsce różni się od tej międzynarodowej. Jaka jest historia Dnia Mężczyzn i jak zaczęto go świętować?

Kiedy jest Dzień Mężczyzny 2025?

W Polsce Dzień Mężczyzny obchodzony jest 10 marca. W 2025 roku będzie to poniedziałek. Warto jednak pamiętać, że Międzynarodowy Dzień Mężczyzn obchodzony jest 19 listopada. Skąd się w ogóle wzięło to święto i dlaczego ma dwie daty?

Dzień Mężczyzny 2025. 10 marca czy 19 listopada? Dlaczego w Polsce obchodzimy Dzień Mężczyzny w marcu?

Międzynarodowy Dzień Mężczyzn jest obchodzony na całym świecie 19 listopada, jednak w Polsce ta data jest inna i przypada na 10 marca. Skąd taka różnica?

Międzynarodowy Dzień Mężczyzn to święto obchodzone w ponad 80 krajach na całym świecie. Zostało zainicjowane w 1999 roku w Trynidadzie i Tobago. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problemy mężczyzn, promowanie równości płci oraz podkreślenie ich pozytywnej roli w społeczeństwie.

Z kolei Dzień Mężczyzny w Polsce obchodzony jest 10 marca, dwa dni po Dniu Kobiet. Data ta jest związana z chrześcijańską tradycją i wspomnieniem Czterdziestu Męczenników z Sebasty. Jest to nawiązanie do historycznego znaczenia odmowy wyrzeczenia się wiary przez 40 Męczenników z Sebasty, co podkreśla różnicę między Dniem Mężczyzny a Dniem Chłopaka.Warto zaznaczyć, że w Polsce obchodzony jest również Dzień Chłopaka, który przypada na 30 września.

Podsumowując, różnica w datach wynika z odmiennych tradycji i historii obu świąt. Międzynarodowy Dzień Mężczyzn, obchodzony 19 listopada, ma swoje korzenie na wyspie Trynidad i Tobago. Święto to, wspierane przez ONZ, zyskało międzynarodową popularność. Dzień ten to nie tylko okazja do wręczania prezentów, ale także moment, aby zwrócić uwagę na wyzwania, z jakimi mierzą się mężczyźni, oraz promować równość płci.

Dzień Mężczyzny na świecie - kiedy jest obchodzony?

Chociaż 19 listopada jest oficjalną datą Międzynarodowego Dnia Mężczyzn, różne kraje obchodzą to święto w innych terminach:

W Polsce Dzień Mężczyzn przypada na 10 marca.

W Bułgarii świętuje się 16 marca.

W Norwegii obchody mają miejsce 9 września.

W Brazylii Dzień Mężczyzn obchodzony jest 15 lipca.

Co kupić chłopakowi na Dzień Mężczyzny 2025? Kilka pomysłów na oryginalne prezenty

Oto kilka pomysłów na prezent na Dzień Mężczyzny, które z pewnością ucieszą każdego chłopaka:

Dla miłośnika technologii:

Słuchawki bezprzewodowe: Idealne do słuchania muzyki, podcastów lub audiobooków w podróży.

Idealne do słuchania muzyki, podcastów lub audiobooków w podróży. Smartwatch: Praktyczny gadżet, który monitoruje aktywność fizyczną, powiadomienia ze smartfona i wiele więcej.

Praktyczny gadżet, który monitoruje aktywność fizyczną, powiadomienia ze smartfona i wiele więcej. Powerbank: Niezastąpiony w podróży lub podczas długich dni poza domem.

Niezastąpiony w podróży lub podczas długich dni poza domem. Głośnik Bluetooth: Umożliwi słuchanie ulubionej muzyki w dowolnym miejscu.

Umożliwi słuchanie ulubionej muzyki w dowolnym miejscu. Gadżety do gier: Jeśli Twój chłopak jest graczem, ucieszy się z nowej myszki, klawiatury, słuchawek gamingowych lub gry.

Dla aktywnego mężczyzny:

Sprzęt sportowy: W zależności od jego ulubionej dyscypliny, możesz kupić mu nowy strój, buty, akcesoria lub karnet na siłownię.

W zależności od jego ulubionej dyscypliny, możesz kupić mu nowy strój, buty, akcesoria lub karnet na siłownię. Plecak turystyczny: Idealny na wycieczki piesze lub rowerowe.

Idealny na wycieczki piesze lub rowerowe. Bidon termiczny: Utrzyma napój w odpowiedniej temperaturze przez długi czas.

Utrzyma napój w odpowiedniej temperaturze przez długi czas. Akcesoria do ćwiczeń w domu: Hantle, gumy oporowe, mata do jogi lub roller do masażu.

Dla eleganckiego mężczyzny:

Zegarek: Klasyczny dodatek, który zawsze jest w modzie.

Klasyczny dodatek, który zawsze jest w modzie. Portfel: Skórzany portfel to praktyczny i stylowy prezent.

Skórzany portfel to praktyczny i stylowy prezent. Pasek: Elegancki pasek do spodni lub zegarka.

Elegancki pasek do spodni lub zegarka. Koszula: Dobrze skrojona koszula to podstawa męskiej garderoby.

Dobrze skrojona koszula to podstawa męskiej garderoby. Perfumy: Wybierz zapach, który pasuje do jego osobowości.

Dla mężczyzny z pasją/hobby:

Książka: Jeśli Twój chłopak lubi czytać, kup mu książkę ulubionego autora lub o tematyce, która go interesuje.

Jeśli Twój chłopak lubi czytać, kup mu książkę ulubionego autora lub o tematyce, która go interesuje. Bilet na koncert lub wydarzenie sportowe: Wspólne wyjście to świetny sposób na spędzenie czasu razem.

Wspólne wyjście to świetny sposób na spędzenie czasu razem. Akcesoria związane z jego hobby: Jeśli Twój chłopak lubi gotować, możesz kupić mu nowy zestaw noży, książkę kucharską lub kurs gotowania.

Jeśli Twój chłopak lubi gotować, możesz kupić mu nowy zestaw noży, książkę kucharską lub kurs gotowania. Prezent personalizowany: Kubek, koszulka, brelok lub inny przedmiot z jego imieniem, lub zdjęciem.

Prezenty uniwersalne na Dzień Mężczyzny:

Karta podarunkowa: Do ulubionego sklepu, restauracji lub kina.

Do ulubionego sklepu, restauracji lub kina. Zestaw kosmetyków: Do pielęgnacji brody, włosów lub ciała.

Do pielęgnacji brody, włosów lub ciała. Słodycze: Czekoladki, praliny lub inne ulubione słodkości.

Czekoladki, praliny lub inne ulubione słodkości. Alkohol: Butelka dobrego wina, whisky lub innego ulubionego trunku.

Butelka dobrego wina, whisky lub innego ulubionego trunku. Voucher na masaż lub zabieg spa: Chwila relaksu to zawsze dobry pomysł.

