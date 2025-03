Mapa schronów w Polsce 2025

Państwowa Straż Pożarna w 2023 roku przeprowadziła inwentaryzację obiektów budowlanych mogących służyć jako schrony. Przeprowadzenie inwentaryzacji zlecił były minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Analizie poddano wszystkie pomieszczenia, które należą do instytucji państwowych, samorządowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność pożytku publicznego.

Funkcjonariusze PSP każdorazowo nawiązywali kontakt z właścicielami obiektów budowlanych, aby uzyskać zgodę na przeprowadzenie inwentaryzacji oraz otrzymać dane o przeznaczeniu obiektu. Proces inwentaryzacji był dobrowolny, a spis z natury realizowano za zgodą właściciela, zarządcy lub osoby uprawnionej do przekazania informacji o obiekcie.

I tak powstała aktualna mapa schronów w Polsce. Aplikacja z adresami takich obiektów dostępna jest na stronie Państwowej Straży Pożarnej (TUTAJ). Aplikacja Schrony bazuje na technologii firmy Esri i można z niej korzystać zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. Pozwala na łatwe i intuicyjne wyszukiwanie najbliższego miejsca schronienia w podziale na kategorie:

miejsca doraźnego schronienia (MDS),

ukrycia,

schrony.

Gdzie jest najbliższy schron?

Aby zobaczyć, gdzie jest najbliższy schron w twojej okolicy, należy wejść do aplikacji "Schrony", a następnie wpisać swój adres i ustalić promień poszukiwań. Obiekty na mapie zostały podzielone na trzy kategorie:

miejsca doraźnego schronienia (MDS) zostały oznaczone kolorem zielonym,

miejsca ukrycia (U) zostały oznaczone niebieskimi tarczami,

schrony (S) zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Mapa podaje szczegóły takie jak powierzchnia obiektów, co decyduje o liczbie osób, które mogą się wewnątrz pomieścić. Dodatkowe symbole "M" i "Z" wskazują, czy dane miejsce jest przeznaczone dla mieszkańców czy zakładów pracy.

Ile jest schronów w Polsce?

Z informacji przekazanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wynika, że w Polsce znajduje się:

1903 schronów , w których ukryć się może ponad 300 tys. osób;

, w których ukryć się może ponad 300 tys. osób; 8 719 miejsc ukrycia , w których schronienie może znaleźć ponad 1,1 mln osób,

, w których schronienie może znaleźć ponad 1,1 mln osób, 224 113 miejsc doraźnego schronienia dla blisko 49 mln osób.

Według raportu Państwowej Straży Pożarnej liczba schronów i miejsc ukrycia w województwach przedstawia się następująco:

śląskie – 2378, w tym 201 schronów;

mazowieckie – 1784, w tym 293 schrony;

pomorskie – 993, w tym 285 schronów;

wielkopolskie – 975, w tym 285 schronów;

podkarpackie – 772, w tym 130 schronów;

małopolskie – 680, w tym 44 schrony;

podlaskie – 488, tym 22 schrony;

zachodniopomorskie – 445, w tym 223 schrony;

dolnośląskie – 437, w tym 152 schrony;

opolskie – 393, w tym 74 schrony;

lubelskie – 271, w tym 24 schrony;

łódzkie – 262, w tym 77 schronów;

świętokrzyskie – 261, w tym 89 schronów;

warmińsko-mazurskie – 227, w tym 55 schrony;

kujawsko-pomorskie – 181, w tym 170 schronów;

lubuskie – 75, bez schronów.

Przydomowy schron bez pozwolenia 2025

Znowelizowane prawo budowlane w Polsce pozwala na budowę przydomowych schronów do 35 m2 bez pozwolenia. Od 2023 r. taki obiekt może powstać na zgłoszenie. Budynek może znajdować się pod ziemią lub być częściowo zagłębiony w gruncie.

W Polsce popyt na przydomowe schrony wciąż rośnie. Na zmianę podejścia do zagadnień bezpieczeństwa wpływa wojna w Ukrainie. Niebagatelną rolę we wzroście zainteresowania odegrał wprowadzony do publicznej dyskusji wątek groźby potencjalnego ataku nuklearnego.

Ile kosztuje przydomowy schron?

Koszt budowy przydomowego schronu zależy od wielu czynników, takich jak wielkość, użyte materiały, wyposażenie oraz stopień personalizacji. Ceny podstawowych konstrukcji zaczynają się od 120 tys. zł. Za komfortowy schron do 35 m2 można zapłacić nawet 500 tys. zł. Z kolei większe obiekty dla 8-14 osób mogą kosztować od 1 mln zł.