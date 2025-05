Zielona mobilność nabiera tempa. Już wkrótce osoby prywatne będą mogły otrzymać nawet kilka tysięcy złotych dopłaty do zakupu roweru elektrycznego. Rządowy program „Mój Rower Elektryczny” czeka na ostatnie poprawki, a jego start planowany jest jeszcze na II kwartał 2025 roku. Celem jest wsparcie zakupu ponad 17 tysięcy pojazdów i popularyzacja ekologicznego transportu.

Dopłaty do rowerów elektrycznych jeszcze w tym kwartale

Trwają prace nad ostatecznymi zapisami programu dopłat do rowerów elektrycznych. Ministerstwo klimatu i środowiska zapewnia, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje, by "Mój Rower Elektryczny" ruszył do połowy roku.

25 lutego zakończyły się konsultacje społeczne zapowiadanego programu dopłat do rowerów elektrycznych "Mój Rower Elektryczny". Resort klimatu i środowiska zapewniło, że obecnie trwają prace nad ostatecznymi zapisami programu.

"Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad uruchomieniem programu (...) jeszcze w tym kwartale" - dodano.

Do 2500 zł dopłaty na zwykły rower, więcej na cargo

PAP zapytała resort m.in. o to, czy program zostanie zmodyfikowany oraz czy zmieni się zapowiadany budżet programu (50 mln zł). "Na tym etapie jest zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych zmianach w zapisach programu" - odpowiedziało ministerstwo.

Wersja programu, która trafiła do konsultacji zakładała, że beneficjentami programu będą osoby fizyczne, a dotacje do zakupu roweru elektrycznego wyniosą do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 2500 zł. W przypadku rowerów cargo i wózków rowerowych maksymalna dotacja miałaby wynieść 4500 zł. Program nie przewidywał udzielenia wsparcia na pojazd sfinansowany z wykorzystaniem leasingu. Dotacja miałaby być wypłacona po zakupie takiego pojazdu.

NFOŚiGW szacował, że przy 50 mln zł budżetu, wsparciem objęto by zakup ponad 17,3 tys. pojazdów.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami, program dopłat do zakupu rowerów elektrycznych miał być finansowany ze środków unijnych Funduszu Modernizacyjnego, ale zgody nie udzielił Europejski Bank Inwestycyjny.