Święto Wojska Polskiego upamiętnia zwycięstwo Polski w Bitwie Warszawskiej z 1920 roku. Zwycięstwo to, które zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju, zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Święto zostało ustanowione w 1923 roku, po wojnie zniesione, a ostatecznie przywrócone w 1992 roku.

Premier Tusk odwiedza GROM: Jesteście urodzonymi zwycięzcami

Premier Donald Tusk odwiedził Jednostkę Wojskową GROM, z okazji Święta Wojska Polskiego. Zwracając się do żołnierzy, nazwał ich "urodzonymi zwycięzcami" i podkreślił, że są zawsze gotowi do działania. Tusk zaznaczył, że dzięki ich pracy Polacy czują się bezpieczni, a GROM to "oczko w głowie całego narodu".