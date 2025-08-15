Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w Kościele katolickim

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w Kościele katolickim to praktyka pokutna polegająca na powstrzymaniu się od spożywania mięsa oraz potraw mięsnych w określone dni. Najczęściej dotyczy piątków w ciągu roku, z wyjątkiem uroczystości liturgicznych, a także Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku, kiedy obowiązuje również post ścisły. Zasada ta obejmuje wszystkich wiernych, którzy ukończyli 14. rok życia, i ma na celu przypomnienie o duchowym wymiarze wyrzeczenia oraz zbliżenie do Boga poprzez rezygnację z pewnych przyjemności.

Reklama

Czy w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia) można jeść mięso?

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzona 15 sierpnia, jest jednym z najważniejszych świąt maryjnych i należy do tzw. świąt nakazanych. W tym dniu wierni mają obowiązek uczestniczyć w mszy świętej, a jego podniosły charakter sprawia, że praktyki pokutne ustępują miejsca radosnemu świętowaniu. Zgodnie z prawem kanonicznym uroczystości liturgiczne znoszą obowiązek wstrzemięźliwości od mięsa, dlatego jeśli 15 sierpnia przypada w piątek, post piątkowy automatycznie przestaje obowiązywać, bez konieczności uzyskiwania dyspensy.

Zasada ta odnosi się do wszystkich uroczystości w kalendarzu liturgicznym. Oznacza to, że również w sytuacji, gdy np. Boże Narodzenie, Wszystkich Świętych czy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa wypada w piątek, wierni mogą spożywać mięso, ponieważ radość i wyjątkowa ranga święta przewyższają pokutny charakter tego dnia.

Reklama

Inne dni, w które wstrzemięźliwość od potraw mięsnych nie obowiązuje

Inne dni, w które, nawet jeśli wypadają w piątek, wstrzemięźliwość od potraw mięsnych nie obowiązuje to:

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia;

– 1 stycznia; Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – 3 maja;

– 3 maja; Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała;

– pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała; Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca;

– 29 czerwca; Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada;

– 1 listopada; Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia.

Kiedy biskup może udzielić dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych?

Dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych może również udzielić biskup diecezjalny, jeśli uzna, że wymaga tego dobro duchowe wiernych lub szczególne okoliczności. Najczęściej dotyczy to dni następujących po ważnych uroczystościach kościelnych, długich weekendów czy okresów sprzyjających spotkaniom rodzinnym. Warunkiem skorzystania z takiej dyspensy jest zazwyczaj zastąpienie postu inną formą pokuty, modlitwy lub uczynkiem miłosierdzia, np. odmówieniem różańca, uczestnictwem we mszy świętej czy pomocą osobom potrzebującym.

Kogo nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w ogóle?

Z obowiązku powstrzymywania się od jedzenia mięsa zwolnione są osoby poniżej 14. roku życia, a także ci, którzy znajdują się w okolicznościach uniemożliwiających wybór posiłków bezmięsnych, np. w czasie podróży lub pobytu w placówkach z ograniczonym jadłospisem. Wyjątek ten obejmuje również osoby chore oraz seniorów, jeśli eliminacja mięsa mogłaby pogorszyć ich stan zdrowia.