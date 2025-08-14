Sklepy sieci Żabka to dla wielu osób ostatnia i często jedyna deska ratunku, jeśli chodzi o zakupy w dni świąteczne. Tak jest w święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc czy Boże Ciało.

Tak też będzie 15 sierpnia, które jest Świętem Wojska Polskiego a przez katolików obchodzone jako święto Matki Boskiej Zielnej. Co za tym idzie to dzień wolny od pracy a więc ten, gdy sklepy i centra handlowe są zamknięte. W 2025 roku 15 sierpnia wypada w piątek. Jednym z niewielu miejsc, w którym będzie można tego dnia zrobić zakupy, będzie właśnie Żabka.

W jakich godzinach 15 sierpnia otwarta będzie Żabka?

W Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia) sklepy popularnych dyskontów i supermarketów, takich jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan będą zamknięte. Zakupów nie zrobimy również w większości lokalnych sklepów oraz w centrach handlowych. Czynne będą za to sklepy sieci Żabka. W wielu miejscach o godzinach pracy decydują indywidualnie franczyzobiorcy, czyli właściciele sklepów.

Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka. Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty - brzmi treść komunikatu prasowego sieci Żabka w sprawie otwarcia sklepów w święta i dni wolne od pracy.

Postanowiliśmy sprawdzić, w jakich godzinach sklepy sieci Żabka będą otwarte 15 sierpnia w Warszawie. Dokładne godziny zawsze warto sprawdzić we wspomnianej aplikacji lub w sklepie. Na drzwiach wielu sklepów pojawiły się także kartki z godzinami otwarcia w Święto Wojska Polskiego. Zakupy w sklepach sieci Żabka zrobimy przykładowo w godzinach:

10-23

10-22

11-23

9-23

W jakich godzinach otwarta będzie Żabka w niedzielę po 15 sierpnia?

Sklepy sieci Żabka w niedzielę (17 sierpnia), czyli ostatni dzień sierpniowego długiego weekendu będą czynne w takich godzinach, w jakich pracują w niedziele. W Warszawie będą to przykładowo godziny 10-22 lub 10-23.